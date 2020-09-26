Яремчук не готов. Пластун и Безус - в основе Гента перед матчем с Динамо

Перед матчем с «Динамо» в Лиге чемпионов

  • 26.09.2020 20:56
  • 2806 просмотров
  • 2 комментария
Яремчук не готов. Пластун и Безус - в основе Гента перед матчем с Динамо
© twitter.com/KAAGent

Сегодня в 21:45 «Гент» в рамках чемпионата Бельгии сыграет против «Ауд-Хеверле».

Украинский форвард Роман Яремчук, который получил повреждение на прошлой неделе, в заявку не попал. Вероятно, он пропустит матч Лиги чемпионов с «Динамо».

А вот Игорь Пластун и Роман Безус в основе.

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
    barsch.
      barsch., 26.09.2020 21:04
    +3
    stopor2016, 26.09.2020 21:02
    Вот что-то мне подсказывает , что и Безус не сыграет с Динамо...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 21:02
    +8
    Вот что-то мне подсказывает , что и Безус не сыграет с Динамо...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 21:02
    +8
    Вот что-то мне подсказывает , что и Безус не сыграет с Динамо...
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 26.09.2020 21:04
    +3
    stopor2016, 26.09.2020 21:02
    Вот что-то мне подсказывает , что и Безус не сыграет с Динамо...
    Ссылка
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