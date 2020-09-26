Яремчук не готов. Пластун и Безус - в основе Гента перед матчем с Динамо

Сегодня в 21:45 «Гент» в рамках чемпионата Бельгии сыграет против «Ауд-Хеверле».
Украинский форвард Роман Яремчук, который получил повреждение на прошлой неделе, в заявку не попал. Вероятно, он пропустит матч Лиги чемпионов с «Динамо».
А вот Игорь Пластун и Роман Безус в основе.
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Источник — Sport.ua
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