Яремчук не готов. Пластун и Безус - в основе Гента перед матчем с Динамо

Сегодня в 21:45 «Гент» в рамках чемпионата Бельгии сыграет против «Ауд-Хеверле».

Украинский форвард Роман Яремчук, который получил повреждение на прошлой неделе, в заявку не попал. Вероятно, он пропустит матч Лиги чемпионов с «Динамо».

А вот Игорь Пластун и Роман Безус в основе.