В воскресенье, 27-го сентября, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги «Львов» будет принимать луганскую «Зарю».
Поединок состоится во Львове на стадионе «Украина». Начало встречи в 14:00.
«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Прямую трансляцию поединка «Львов» – «Заря» покажет телеканал «Футбол 1».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Заря», за которой можно следить здесь.
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Источник — Sport.ua
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