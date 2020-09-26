В воскресенье, 27-го сентября, в рамках четвертого тура Украинской Премьер-лиги «Львов» будет принимать луганскую «Зарю».

Поединок состоится во Львове на стадионе «Украина». Начало встречи в 14:00.

«Львов» – «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Прямую трансляцию поединка «Львов» – «Заря» покажет телеканал «Футбол 1».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Заря», за которой можно следить здесь.