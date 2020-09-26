Кварцяный научил. Павлов забивает - Радник побеждает

В матче 9-го тура чемпионата Сербии Радник на своем поле обыграл Рад со счетом 4:2. В составе хозяев победный гол провел украинец Евгений Павлов.
Для 29-летнего форварда это второй гол в чемпионате, первый он провел в первом туре чемпионата и тогда Радник тоже победил. У команды всего две победы. Клуб Павлова идет на 15-м месте, а лидирует Црвена Звезда.
Павлов перешел в Радник из кипрсокго клуба Докса. В прошлом чемпионате он сыграл 16 игр и забил 7 мячей.
В чемпионате Украины Павлов очень долгое время выступал за Волынь Виталия Кварцяного.
Виталий Петровский, Sport.ua
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