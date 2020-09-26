Кварцяный научил. Павлов забивает - Радник побеждает

В матче 9-го тура чемпионата Сербии Радник на своем поле обыграл Рад со счетом 4:2. В составе хозяев победный гол провел украинец Евгений Павлов.

Для 29-летнего форварда это второй гол в чемпионате, первый он провел в первом туре чемпионата и тогда Радник тоже победил. У команды всего две победы. Клуб Павлова идет на 15-м месте, а лидирует Црвена Звезда.

Павлов перешел в Радник из кипрсокго клуба Докса. В прошлом чемпионате он сыграл 16 игр и забил 7 мячей.

В чемпионате Украины Павлов очень долгое время выступал за Волынь Виталия Кварцяного.