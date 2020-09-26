В воскресенье 27 сентября пройдет матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Олимпик».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Олимпик», за которой можно следить здесь.