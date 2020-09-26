Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Олимпик

В Киеве на НСК «Олимпийский» состоится матч 4-го тура украинской Премьер-Лиги

  • 26.09.2020 20:15
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер - Олимпик
© ФК Колос

В воскресенье 27 сентября пройдет матч 4-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Олимпик».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Харькова Анатолий Абдула. Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Олимпик». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Олимпик», за которой можно следить здесь.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

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