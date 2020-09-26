3-й тур
Кристал Пэлас
1:2
Эвертон
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Магия Анчелотти. Эвертон впервые за 27 лет выиграл три стартовых тура АПЛ

Команда из Ливерпуля великолепно начала новый сезон

  • 26.09.2020 19:16
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Магия Анчелотти. Эвертон впервые за 27 лет выиграл три стартовых тура АПЛ
© ФК Эвертон

В матче третьего тура АПЛ «Эвертон» на выезде одержал непростую победу над «Кристал Пэлас».

Все голы матча были забиты еще в первом тайме, но интрига сохранялась до конца встречи.

Отметим, что «ириски» во главе с Карло Анчелотти одержали уже третью победу на старте сезона. Последний раз такой старт «Эвертону» удавался в сезоне 1993/94, хотя финишировала тогда команда на 17-м месте.

Чемпионат Англии, 3-й тур

«Кристал Пэлас» – «Эвертон» – 1:2
Голы: 0:1 – 10 Кэлверт-Льюин, 1:1 – 26 Куяте, 1:2 – 40, пенальти Ришарлисон.

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Источник — Sport.ua

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