МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

«Манчестер Юнайтед» в напряженном и интригующем матче третьего тура АПЛ обыграл «Брайтон» (3:2).
Дело в том, что «красные дьяволы» забили победный гол с пенальти, назначенного после финального свистка.
Получилось это следующим образом: Гарри Магуайр пробивал после углового по воротам «Брайтона», но мяч немного задел руку соперника. Судья касания не увидел и просигнализировал о завершении встречи. Но с помощью VAR удалось восстановить справедливость, Бруну Фернандеш на 90+10-й минуте реализовал удар с точки.
Добавим, что подобный эпизод случился впервые за время использования системы VAR в чемпионате Англии.
Также стоит отметить, что игроки «Брайтона» пять раз за матч попал в каркас ворот манкунианцев, установив новый рекорд АПЛ.
Чемпионат Англии. 3-й тур
«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3
Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 – 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон энд Хоув Альбион).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|43'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Льюис Данк (Брайтон энд Хоув Альбион).
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неаль Мопе (Брайтон энд Хоув Альбион).
Источник — Sport.ua
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5 попаданий в каркас.
А пропущено: 1 автогол, 1 с рикошетом от своего, и 1 с вот такого Вара.
Само понятие Финальный свисток дискредитировано.
5 попаданий в каркас.
А пропущено: 1 автогол, 1 с рикошетом от своего, и 1 с вот такого Вара.
Само понятие Финальный свисток дискредитировано.
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