МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

«Манчестер Юнайтед» в напряженном и интригующем матче третьего тура АПЛ обыграл «Брайтон» (3:2).



Дело в том, что «красные дьяволы» забили победный гол с пенальти, назначенного после финального свистка.



Получилось это следующим образом: Гарри Магуайр пробивал после углового по воротам «Брайтона», но мяч немного задел руку соперника. Судья касания не увидел и просигнализировал о завершении встречи. Но с помощью VAR удалось восстановить справедливость, Бруну Фернандеш на 90+10-й минуте реализовал удар с точки.



Добавим, что подобный эпизод случился впервые за время использования системы VAR в чемпионате Англии.



Также стоит отметить, что игроки «Брайтона» пять раз за матч попал в каркас ворот манкунианцев, установив новый рекорд АПЛ.



Чемпионат Англии. 3-й тур

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3

Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 – 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.