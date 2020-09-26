3-й тур
Брайтон энд Хоув Альбион
2:3
Ман Юнайтед
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка

Впервые в истории использования VAR в чемпионате Англии

  • 26.09.2020 18:03
  • 2860 просмотров
  • 4 комментария
МЮ выиграл матч с помощью пенальти, назначенного после финального свистка
© ФК Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» в напряженном и интригующем матче третьего тура АПЛ обыграл «Брайтон» (3:2).
 
Дело в том, что «красные дьяволы» забили победный гол с пенальти, назначенного после финального свистка. 
 
Получилось это следующим образом: Гарри Магуайр пробивал после углового по воротам «Брайтона», но мяч немного задел руку соперника. Судья касания не увидел и просигнализировал о завершении встречи. Но с помощью VAR удалось восстановить справедливость, Бруну Фернандеш на 90+10-й минуте реализовал удар с точки.
 
Добавим, что подобный эпизод случился впервые за время использования системы VAR в чемпионате Англии.
 
Также стоит отметить, что игроки «Брайтона» пять раз за матч попал в каркас ворот манкунианцев, установив новый рекорд АПЛ.
 
Чемпионат Англии. 3-й тур 

«Брайтон» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3
Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 – 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.

Лучшие моменты матча Брайтон энд Хоув Альбион - Ман Юнайтед
90' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Ман Юнайтед).
90' ГОЛ ! Мяч забил Соломон Марч (Брайтон энд Хоув Альбион).
55' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
43' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Льюис Данк (Брайтон энд Хоув Альбион).
40' ГОЛ ! С пенальти забил Неаль Мопе (Брайтон энд Хоув Альбион).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.09.2020 18:49
    0
    zeka23, 26.09.2020 18:43
    Пенальти, конечно, был. Но разве так можно, пересматривать результат, когда судья дал финальный свисток? Формально: это не по закону. Так задним числом можно кучу матчей и решений поменять. Так делать можно только в случае отмены красной или желтой после матча. И то в современной жизни с ВАРом это уже не нужно.
    А как правильно поступать в таком случае? Фол был еще в игровое время, он должен быть наказан. Да, ситуация нестандартная, но это справедливее, чем когда такие однозначные пенальти не назначаются из-за того, что судья их проглядел.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 26.09.2020 18:43
    +1
    Пенальти, конечно, был. Но разве так можно, пересматривать результат, когда судья дал финальный свисток? Формально: это не по закону. Так задним числом можно кучу матчей и решений поменять. Так делать можно только в случае отмены красной или желтой после матча. И то в современной жизни с ВАРом это уже не нужно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.09.2020 18:40
    +1
    Такой хороший матч провел Брайтон. И не заработал ничего.
    5 попаданий в каркас.
    А пропущено: 1 автогол, 1 с рикошетом от своего, и 1 с вот такого Вара.
    Само понятие Финальный свисток дискредитировано.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 18:33
    0
    Тепер наші арбітри на VARi разом з фінальним свистком будуть не тільки вимикати систему, а навіть і запобіжникти викидувати.
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 26.09.2020 18:43
    +1
    Пенальти, конечно, был. Но разве так можно, пересматривать результат, когда судья дал финальный свисток? Формально: это не по закону. Так задним числом можно кучу матчей и решений поменять. Так делать можно только в случае отмены красной или желтой после матча. И то в современной жизни с ВАРом это уже не нужно.
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 26.09.2020 18:40
    +1
    Такой хороший матч провел Брайтон. И не заработал ничего.
    5 попаданий в каркас.
    А пропущено: 1 автогол, 1 с рикошетом от своего, и 1 с вот такого Вара.
    Само понятие Финальный свисток дискредитировано.
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 26.09.2020 18:49
    0
    zeka23, 26.09.2020 18:43
    Пенальти, конечно, был. Но разве так можно, пересматривать результат, когда судья дал финальный свисток? Формально: это не по закону. Так задним числом можно кучу матчей и решений поменять. Так делать можно только в случае отмены красной или желтой после матча. И то в современной жизни с ВАРом это уже не нужно.
    А как правильно поступать в таком случае? Фол был еще в игровое время, он должен быть наказан. Да, ситуация нестандартная, но это справедливее, чем когда такие однозначные пенальти не назначаются из-за того, что судья их проглядел.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 26.09.2020 18:33
    0
    Тепер наші арбітри на VARi разом з фінальним свистком будуть не тільки вимикати систему, а навіть і запобіжникти викидувати.
    Ссылка
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