В матче третьего тура АПЛ «Эвертон» на выезде одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:1).
Лучшие моменты матча Кристал Пэлас - Эвертон
|40'
|ГОЛ ! С пенальти забил Ришарлисон (Эвертон).
|26'
|ГОЛ ! Мяч забил Шейку Куяте (Кристал Пэлас).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Доминик Кэлверт-Льюин (Эвертон).
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Источник — Sport.ua
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