Мирча Луческу рассказал о своем самочувствии после простуды

Наставник больше заботится об игроках

  • 26.09.2020 19:07
  • 3388 просмотров
  • 7 комментариев
Мирча Луческу рассказал о своем самочувствии после простуды
© Voetbalkrant.com. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу рассказал как себя чувствует после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

- В матче с «Гентом» вы простояли под довольно холодным дождем. Как себя чувствуете?

- Понадобилось три дня, чтобы восстановиться (улыбается). Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию – поэтому, мне лучше.

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Источник — ФК Динамо Киев

(23 голоса)

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 20:01
    -3
    Akella_147, 26.09.2020 19:56
    Полотенце - это фишка, первый раз зашло, дальше аналогично) или вы думаете, что у Игоря не хватает денег на зонтик или пуховик? это всё для завоевания нашей / динамовской публики
    Неужели тренерский штаб не предупредили, что по прогнозу погоды будет дождь с вероятностью 95% и надо приготовить..... НЕТ не зонтики и НЕ дождевики, а полотенца
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.09.2020 19:56
    +3
    Полотенце - это фишка, первый раз зашло, дальше аналогично) или вы думаете, что у Игоря не хватает денег на зонтик или пуховик? это всё для завоевания нашей / динамовской публики
    Ссылка
    waw
    online
      waw, 26.09.2020 19:39
    -3
    так у циганів не прийнято щось купувати,та й за пару мільйонів євро не дуже розженешся,треба економити
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    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 19:38
    -5
    bullyUA, 26.09.2020 19:31
    Лучше бы ты подарил Мирче свои портянки, а то у Луческу денег не хватает.
    Ты видимо интеллектом застрял в армейском совке в 70-х. Там в Армии действительно носили портянки.
    Поэтому хочется разбудить тебя от совкового сна и объяснить, что мужики сегодня носят носки. В отличие от тебя
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 19:31
    +4
    Forever_young_12, 26.09.2020 19:29
    Мирче Михалычу - ЗДОРОВЬЯ.
    Сурок, ну купи уже ТОП-тренеру пуховик с капюшоном от дождя - ну сколько можно позориться ему с полотенцем на голове??
    Лучше бы ты подарил Мирче свои портянки, а то у Луческу денег не хватает.
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 19:31
    -4
    Forever_young_12, 26.09.2020 19:29
    Мирче Михалычу - ЗДОРОВЬЯ.
    Сурок, ну купи уже ТОП-тренеру пуховик с капюшоном от дождя - ну сколько можно позориться ему с полотенцем на голове??
    Румын специально это делает, чтобы вызвать жалость, типа глядите какой я труженик и всё такое.
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 26.09.2020 19:29
    -3
    Мирче Михалычу - ЗДОРОВЬЯ.
    Сурок, ну купи уже ТОП-тренеру пуховик с капюшоном от дождя - ну сколько можно позориться ему с полотенцем на голове??
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.09.2020 19:31
    +4
    Forever_young_12, 26.09.2020 19:29
    Мирче Михалычу - ЗДОРОВЬЯ.
    Сурок, ну купи уже ТОП-тренеру пуховик с капюшоном от дождя - ну сколько можно позориться ему с полотенцем на голове??
    Лучше бы ты подарил Мирче свои портянки, а то у Луческу денег не хватает.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 26.09.2020 19:56
    +3
    Полотенце - это фишка, первый раз зашло, дальше аналогично) или вы думаете, что у Игоря не хватает денег на зонтик или пуховик? это всё для завоевания нашей / динамовской публики
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