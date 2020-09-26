Мирча Луческу рассказал о своем самочувствии после простуды

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу рассказал как себя чувствует после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

- В матче с «Гентом» вы простояли под довольно холодным дождем. Как себя чувствуете?

- Понадобилось три дня, чтобы восстановиться (улыбается). Самое главное, чтобы игроки не болели. Я был немного простужен, но доктор контролирует ситуацию – поэтому, мне лучше.