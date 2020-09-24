Луческу сильно простудился на матче с Гентом

75-летний главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подхватил сильную простуду во время выездного матча 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом» (2:1).

Во время игры Луческу стоял с полотенцем на голове посреди ливня, который бушевал над стадионом «Геламко Арена».

Однако после матча выяснилось, что румынский тренер сильно простудился. Во время пресс-конференции он трижды воспользовался носовым платком.

Части журналистов не разрешили наблюдать за пресс-конференцией тренеров и игроков из зала из-за очень строгих правил УЕФА. Однако эти правила не побеспокоили простуженного Луческу.

«Самое главное — результат после этой игры. Мы хотели бы забить еще раз, но у нас и так хорошая стартовая позиция. Конечно, впереди еще одна игра», — отметил Луческу.