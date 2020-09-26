Франков объяснил, почему судья показал Павлишу сразу красную карточку

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о победе «Динамо» над «Минаем» (4:0).



«На всякий случай – об удалении минайца Павлиша. Сознательный фол, никакого даже намека на игру в мяч, лишение явной голевой возможности – поэтому прямая красная, никаких вторых желтых. Всё очевидно, так что если кто-то начал где-то бухтеть о недопустимости тройного наказания, то он глубоко не прав.



Что касается дежурной - настаиваю, это слово вернулось в наш обиход! - победы «Динамо», то с одной стороны, увиденное заслуженно и приятно (забили сколько захотели), с другой стороны - всё ли это сила «Динамо, а не слабость соперника, который неделю тому получил и от «Олимпика»? То есть где интерес одной Команды уступает интересу общему - уровню чемпионата и так далее?!



Пока впечатления от расширения, прямо скажем, более чем противоречивые. Говорю об этом как сторонник этого самого расширения... Посмотрим, что нам скажет воскресенье», – написал Франков в своем телеграм-канале.

ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо