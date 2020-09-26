Франков объяснил, почему судья показал Павлишу сразу красную карточку

Специалист считает, что вторая желтая в таком эпизоде была бы ошибкой

  • 26.09.2020 18:45
  • 2313 просмотров
  • 4 комментария
Франков объяснил, почему судья показал Павлишу сразу красную карточку
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о победе «Динамо» над «Минаем» (4:0).
 
«На всякий случай – об удалении минайца Павлиша. Сознательный фол, никакого даже намека на игру в мяч, лишение явной голевой возможности – поэтому прямая красная, никаких вторых желтых. Всё очевидно, так что если кто-то начал где-то бухтеть о недопустимости тройного наказания, то он глубоко не прав.
 
Что касается дежурной - настаиваю, это слово вернулось в наш обиход! - победы «Динамо», то с одной стороны, увиденное заслуженно и приятно (забили сколько захотели), с другой стороны - всё ли это сила «Динамо, а не слабость соперника, который неделю тому получил и от «Олимпика»? То есть где интерес одной Команды уступает интересу общему - уровню чемпионата и так далее?!
 
Пока впечатления от расширения, прямо скажем, более чем противоречивые. Говорю об этом как сторонник этого самого расширения... Посмотрим, что нам скажет воскресенье», – написал Франков в своем телеграм-канале.

ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 26.09.2020 19:09
    0
    Не туда расширились! Просто Минай вытянули в вышку с помощью судей, он не заслужил. Волынь и Агробизнес смотрелись лучше.
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    olexyn
    online
      olexyn, 26.09.2020 19:06
    -1
    так кроти на своєму клубному куйболі серуть тим, ніби пеналя не було!
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    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:58
    +1
    О, этот динозавр уродливый в очередной раз лижет дырке позорной? Ничего нового.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.09.2020 18:57
    +1
    Зачем платить миллион Луччи когда есть вот какой спец Франкуччи
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:58
    +1
    О, этот динозавр уродливый в очередной раз лижет дырке позорной? Ничего нового.
    Ссылка
    umnuy2
    online
      umnuy2, 26.09.2020 18:57
    +1
    Зачем платить миллион Луччи когда есть вот какой спец Франкуччи
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 26.09.2020 19:09
    0
    Не туда расширились! Просто Минай вытянули в вышку с помощью судей, он не заслужил. Волынь и Агробизнес смотрелись лучше.
    Ссылка
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