ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо

Защитник «Минай» Дмитрий Павлиш грубо ошибся в начале матче четвертого тура УПЛ против «Динамо».
Воспитанник «Шахтера» в штрафной площади завалил Владислава Супрягу, который вышел один на один с голкипером. За это Павлиш был удален с поля прямой красной карточкой, хотя до этого имел желтую.
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Источник — Футбол 1/2/3
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