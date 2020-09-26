ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо

Воспитанник «Шахтера» поставил под сомнение успех команды в данном матче

  • 26.09.2020 14:32
  • 3107 просмотров
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо
© ФК Минай

Защитник «Минай» Дмитрий Павлиш грубо ошибся в начале матче четвертого тура УПЛ против «Динамо»

Воспитанник «Шахтера» в штрафной площади завалил Владислава Супрягу, который вышел один на один с голкипером. За это Павлиш был удален с поля прямой красной карточкой, хотя до этого имел желтую. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    kolezey-2
      kolezey-2, 26.09.2020 16:00
    0
    блин ну не гоните техники у чела 0 не смог мяч подработать а тут смотрит рука на плече -мяч не догоню,та чего не упасть а вдруг пеналь дадут,получилось дали,не болею ни за тех ни за других так взгляд со стороны
    Ссылка
    kolezey-2
      kolezey-2, 26.09.2020 15:55
    0
    olexyn, 26.09.2020 14:50
    фол 100%, тримав руками Супрягу, червона по правилам.
    то да,двумя руками!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 26.09.2020 15:02
    -7
    Сам свалился.
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 26.09.2020 15:00
    +4
    Супряга решает. И чего михе не нравилось.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.09.2020 14:54
    +5
    Тю, какая разница вторая желтая или прямая красная. Простая арифметика две желтых=красная. Так, что удаление и пенка железобетонные. Ну, а Супряга молодец. И пенку заработал и пас голевой отдал
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 26.09.2020 14:52
    -10
    сурка всё устраивает что романов два матча подряд динамку судит?
    Ссылка
    olexyn
      olexyn, 26.09.2020 14:50
    +3
    фол 100%, тримав руками Супрягу, червона по правилам.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.09.2020 14:54
    +5
    Тю, какая разница вторая желтая или прямая красная. Простая арифметика две желтых=красная. Так, что удаление и пенка железобетонные. Ну, а Супряга молодец. И пенку заработал и пас голевой отдал
    Ссылка
    kylt_lichnosti
      kylt_lichnosti, 26.09.2020 15:00
    +4
    Супряга решает. И чего михе не нравилось.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 26.09.2020 14:50
    +3
    фол 100%, тримав руками Супрягу, червона по правилам.
    Ссылка
    kolezey-2
      kolezey-2, 26.09.2020 16:00
    0
    блин ну не гоните техники у чела 0 не смог мяч подработать а тут смотрит рука на плече -мяч не догоню,та чего не упасть а вдруг пеналь дадут,получилось дали,не болею ни за тех ни за других так взгляд со стороны
    Ссылка
    kolezey-2
      kolezey-2, 26.09.2020 15:55
    0
    olexyn, 26.09.2020 14:50
    фол 100%, тримав руками Супрягу, червона по правилам.
    то да,двумя руками!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности