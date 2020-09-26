ВИДЕО. Павлиш подвел команду, оставив Минай в меньшинстве против Динамо

Защитник «Минай» Дмитрий Павлиш грубо ошибся в начале матче четвертого тура УПЛ против «Динамо».

Воспитанник «Шахтера» в штрафной площади завалил Владислава Супрягу, который вышел один на один с голкипером. За это Павлиш был удален с поля прямой красной карточкой, хотя до этого имел желтую.