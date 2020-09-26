Мирча Луческу рассказал о трансферах Динамо

Румынский тренер о количестве игроков в команде

  • 26.09.2020 17:53
  • 10937 просмотров
  • 3 комментария
Мирча Луческу рассказал о трансферах Динамо
© ФК Динамо Киев

Главный тренер «Динамо» Мирчи Луческу рассказал и ситуации с игроками после победы над «Минаем» (4:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

Что касается ротации, то я стараюсь держать игроков на одном уровне и подготовки, и мотивации, чтобы все были готовы к играм. Есть, конечно, разница между теми игроками, которые начинали подготовку со мной, и теми, кто присоединился чуть позже.

- Были сообщения, что Дуэлунд и Соль покинут команду, но сегодня вы дали им шанс. Как оцените их игру?

- Пресса, наверное, знает лучше, чем я, что происходит в команде. Проблема в том, что их не было в моем распоряжении в начале и по ходу тренировочного процесса, поэтому я не успел понять, что они могут дать «Динамо» в будущем. У нас много игроков, и это довольно тяжелая ситуация. Сейчас будет игра с «Гентом», после которой мы посмотрим, что делать дальше. Я игроков никогда не выгоняю. Но когда на тренировке 27-28 человек, то очень тяжело. Тем не менее, я стараюсь менять упражнения, чтобы футболистам было интересно тренироваться. Те ребята, которые хотят оставаться в команде и выдерживать конкуренцию, то они, естественно, остаются. Те же, кто хочет постоянно играть, чего я не могу гарантировать, уходят.

Знаю, что в украинской и румынской прессе писали о моем разговоре с Кравцом, что является неправдой. Он пришел в «Динамо», но затем увидел, что здесь большая конкуренция, и, получив хорошее предложение из Турции, решил вернуться туда. Поэтому мы пожали друг другу руки и расстались по-доброму. Та же самая ситуация с Алибековым, который хотел быть ближе к родным, и я дал добро на его переход.

Очень важно, чтобы тренер понимал футболиста. Я никогда не препятствовал игроку, который хотел уйти, ни перед кем не закрывал двери. Карьера футболиста очень коротка, семь-восемь лет на высоком уровне, поэтому я не хочу никому мешать продолжать карьеру в другом месте.

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Источник — ФК Динамо Киев

(70 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 18:22
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:08
    Какие трансферы? Никакой уважающий себя нормальный футболист не перейдёт в это позорное дно.
    Шо ?
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 26.09.2020 18:09
    +7
    Не обращайте внимание на это убогое создание под названием олег тимофеюк он же (хочу бан, учу прыгать, maks777 и еще куча аккаунтов похожих по риторике)! Просто ставьте все это в игнор.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:08
    -12
    Какие трансферы? Никакой уважающий себя нормальный футболист не перейдёт в это позорное дно.
    Ссылка
    JV
    online
      JV, 26.09.2020 18:09
    +7
    Не обращайте внимание на это убогое создание под названием олег тимофеюк он же (хочу бан, учу прыгать, maks777 и еще куча аккаунтов похожих по риторике)! Просто ставьте все это в игнор.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 26.09.2020 18:22
    +3
    Олег Тимофеюк, 26.09.2020 18:08
    Какие трансферы? Никакой уважающий себя нормальный футболист не перейдёт в это позорное дно.
    Шо ?
    Ссылка
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