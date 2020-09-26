В Роме опровергли слухи о возможной отставке Фонсеки

Руководство «Ромы» доверяет главному тренеру команды Паулу Фонсеке.

Ранее сообщалось, что Массимильяно Аллегри может заменить Фонсеку.

«Это даже не тема для разговора. Фонсека — наш тренер, который начал проект в прошлом сезоне, и мы продолжим с ним, теперь уже с еще одним годом опыта. Я не понимаю причины этих домыслов, это в высшей степени неуважительно», — сказал спортивный директор «Ромы» Гвидо Фиенга.