В Роме опровергли слухи о возможной отставке Фонсеки

Руководство «Ромы» доверяет главному тренеру команды Паулу Фонсеке.
Ранее сообщалось, что Массимильяно Аллегри может заменить Фонсеку.
«Это даже не тема для разговора. Фонсека — наш тренер, который начал проект в прошлом сезоне, и мы продолжим с ним, теперь уже с еще одним годом опыта. Я не понимаю причины этих домыслов, это в высшей степени неуважительно», — сказал спортивный директор «Ромы» Гвидо Фиенга.
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Источник — Sky Sport Italia
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