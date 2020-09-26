Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Президент Аталанты не хочет продавать Малиновского»

Агент считает, что украинский футболист продолжит играть в клубе из Бергамо

  • 26.09.2020 08:40
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Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Президент Аталанты не хочет продавать Малиновского»
© ФК Динамо Киев. Сергей Серебренников

Футбольный агент Сергей Серебренников оценил сезон Руслана Малиновского в «Аталанте», а также заверил, что руководство клуба из Бергамо не собирается продавать его.

«Сезон Малиновского оцениваю на отлично. Быстро адаптировался в команде, язык выучил. От потенциально сильного игрока стал основной единицей обоймы Гасперини. Сам Гасперини подчеркивал, что Руслан - тот игрок, с помощью которого игра может меняться. Продаст ли «Аталанта» Малиновского? Потенциально, если принесут в клуб сумасшедшие деньги - клуб готов продать футболиста. Звонили несколько клубов и спрашивали, готова ли «Аталанта» рассмотреть какие-то предложения, я поинтересовался у президента. Он сказал, что они не хотят подавать Руслана», - сказал Серебренников. 

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Главный тренер Марсело Бьелса определил украинского футболиста в качестве ключевой цели на трансферном рынке. «Лидс» готовит предложение на сумму 22 миллиона евро для покупки Малиновского.

27-летний Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» в 2019 году. Хавбек забил 9 голов в 44 матчах в своем первом сезоне, вместе с командой занял 3-е место в Серии А.

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Источник — Вацко Live

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