Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ: «Президент Аталанты не хочет продавать Малиновского»

Футбольный агент Сергей Серебренников оценил сезон Руслана Малиновского в «Аталанте», а также заверил, что руководство клуба из Бергамо не собирается продавать его.

«Сезон Малиновского оцениваю на отлично. Быстро адаптировался в команде, язык выучил. От потенциально сильного игрока стал основной единицей обоймы Гасперини. Сам Гасперини подчеркивал, что Руслан - тот игрок, с помощью которого игра может меняться. Продаст ли «Аталанта» Малиновского? Потенциально, если принесут в клуб сумасшедшие деньги - клуб готов продать футболиста. Звонили несколько клубов и спрашивали, готова ли «Аталанта» рассмотреть какие-то предложения, я поинтересовался у президента. Он сказал, что они не хотят подавать Руслана», - сказал Серебренников.

Ранее сообщалось, что клуб Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» обратил свое внимание на Руслана Малиновского. Главный тренер Марсело Бьелса определил украинского футболиста в качестве ключевой цели на трансферном рынке. «Лидс» готовит предложение на сумму 22 миллиона евро для покупки Малиновского.

27-летний Малиновский перешел в «Аталанту» из «Генка» в 2019 году. Хавбек забил 9 голов в 44 матчах в своем первом сезоне, вместе с командой занял 3-е место в Серии А.