Младен БАРТУЛОВИЧ: «Селезнев забивал и из более сложных позиций»

Хорватский хавбек прокомментировал матч Лиги Европы «Риека» – «Колос»

  • 26.09.2020 04:59
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Младен БАРТУЛОВИЧ: «Селезнев забивал и из более сложных позиций»
© Twitter. Евгений Селезнев

Хорватский полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович прокомментировал поединок 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Риека» – «Колос» (2:0).

«Весь матч был напряженным. «Риека» и «Колос» – команды примерно одного уровня. Но «Риека» более опытная в еврокубковых играх, и это повлияло на исход встречи. «Колос» имел свой шанс в конце матча. Могли забить и пройти дальше. Но не воспользовались этим моментом. А «Риека» свои моменты использовала. Пройти дальше заслуживали две команды, но две не могут пройти. В этом матче удачливее оказалась «Риека».

Момент Селезнева? В футболе всякое бывает, и такие промахи в том числе. Женя забивал и из более сложных позиций. «Риеке» не получилось забить. Но это футбол!

Если бы дело дошло до серии пенальти, у кого было бы больше шансов? Я думаю, у «Колоса» были бы лучше шансы. Потому что вратарь Евгений Волынец уже столько пенальти отбил в этом сезоне. У «Колоса» хороший вратарь, который показал себя в игре с «Шахтером». Но в поединке с «Риекой» дело не дошло до серии пенальти.

Кто фаворит в противостоянии «Риека» – «Копенгаген»? Думаю, «Копенгаген» – фаворит. «Риеке» будет очень сложно. Видно, что команде не хватает нападающего, который у них был, которого они продали. Я имею ввиду Антонио-Мирко Чолака. Я буду надеяться, что «Риека» пройдет. Все-таки это хорватская команда. Но сложно будет, так как «Копенгаген» – сильный соперник».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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