Сергей МИЗИН: «Забей Селезнев в концовке, хорваты бы не спаслись»

Экс-игрок сборной Украины Сергей Мизин прокомментировал матчи черниговской «Десны» и ковалевского «Колоса» в Лиге Европы:

«Наши команды могли сыграть лучше. На мой взгляд, поражения со счетом 0:2 «Десны» и «Колоса» от «Вольфсбурга» и «Риеки» не соответствовали ходу событий на поле. Ведь забей Евгений Селезнев в конце основного времени, то хорваты вряд ли бы спаслись от поражения. Или используй Филипп Будковский свой шанс на последних минутах в Вольфсбурге, пришлось бы определять сильнейшего в овертайме, а может и в серии послематчевых пенальти.

Нашим командам нельзя отказать в старательности, мотивированности , вот только они не до конца осознали, что в еврокубках голевые моменты даются очень трудно и ими нужно дорожить. Поэтому и историческое пребывание «Десны» и «Колоса» на международной арене оказалось непродолжительным.

«Десну» очень подвел Йоонас Тамм, удаленный с поля. Но, думаю, черниговцы больше проиграли от отсутствия Александра Филиппова, которого продали в Бельгию. Его в поединке с «Вольфсбургом» очень не хватало. Наверное, и «Колос» в тактическом плане мог сыграть гибче и в компенсированное время, когда начался ливень, взять на вооружение, как хозяева, верховые передачи. К сожалению, этого не произошло , может, из-за нехватки опыта.

Надеюсь, что в «Десне» и «Колосе» сделают правильные выводы из этих досадных поражении и когда на следующий год снова добьются права выступать в еврокубках , то будут сильнее».