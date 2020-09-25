В субботу, 26-го сентября, состоится матч четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и киевское «Динамо».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.
Минай - Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» – «Динамо», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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