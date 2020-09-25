Рома - Ювентус. Прогноз Александра Шовковского

Прогноз на матч «Рома» - «Ювентус»: «Юве» добудет очередные три очка. Коэффициент - 2.07

  • 25.09.2020 19:57
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Рома - Ювентус. Прогноз Александра Шовковского

«Рома» и «Ювентус» по-разному начали чемпионат. «Юве» в дебютном матче Андреа Пирло легко разобрался с «Сампдорией» - 3:0. «Рома» сыграла в нулевую ничью с «Вероной» 0:0, но осталась без очков. Какой игры теперь ждать от команд анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

60% владения мячом не хватило «Роме», чтобы победить «Верону» в первом туре. Самый опасный момент создал левый защитник Леонардо Спинаццола - издали пробил в перекладину. Группа атаки не справилась с защитой соперника, а у «Вероны» шансов забить было больше - мяч попал в перекладину дважды.

У «Ромы» новое руководство - клуб приобрел американский миллиардер Ден Фридкин. Нового тренера приглашать не стали - Паулу Фонсеке пока доверяют. Но у команды нет усиления, а к тому же нет и игры - против «Вероны» «Рома», несмотря на преимущество в контроле мяча, совсем не впечатлила.

Но ничья - не самое худшее, что могло произойти. Оказывается, «Рома» вообще проиграла. Полузащитник Амаду Диавара был внесен в заявку как игрок из списка Under 22, а ему летом исполнилось 23 года. Из-за невнимательности представителей клуба «Рома» получила техническое поражение 0:3. Апелляция, конечно, будет, но шансы на то, что римлянам вернут одно очко, минимальны.

Андреа Пирло отработал первый матч во главе «Ювентуса» - получилось замечательно. У «Сампдории» не было шансов, а «Юве» понравился - действовали быстро и агрессивно, много атаковали, не позволили сопернику создать почти ничего в своих ворот. Конечно, еще рано говорить о «Ювентусе» Пирло, но никаких проблем в дебютной игре молодого тренера у команды не возникло.

Деян Кулусевски забил в первом матче за «Ювентус». Очень понравились Уэстон МакКенна, который пришел из «Шальке», и Аарон Рэмзи - валлиец создал шесть моментов для партнеров. На левом фланге вышел Джанлука Фработта из молодежной команды и тоже не потерялся. Ну и Криштиану Роналду в очередной раз забил - все сложилось идеально.

Но надо заметить, что «Сампдория» игру провалила - интересно будет посмотреть на «Юве» против более солидного соперника. Впрочем, является ли таким сейчас «Рома»?

«Рома» - «Ювентус». Прогноз

В первом туре «Ювентус» произвел гораздо более приятное впечатление, чем растерянная «Рома». Вряд ли римляне смогут в матче с чемпионом продемонстрировать то, чего не удалось сделать из «Вероной», поэтому «Юве» может рассчитывать на три очка.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 20:06
    0
    ШоШо «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ну в смысле и политик, и физрук и ванговик
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 25.09.2020 20:06
    0
    ШоШо «и швец, и жнец, и на дуде игрец». Ну в смысле и политик, и физрук и ванговик
    Ссылка
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