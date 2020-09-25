Марта КОСТЮК: «Играть было гораздо легче, чем я ожидала»

Сегодня Марта Костюк вышла в основную сетку Ролан Гаррос-2020, обыграв в финале квалификации в трех сетах Куруми Нару.

Украинка поделилась впечатлениями от матча:

«От матча у меня двоякие впечатления. Я вообще не знала, как играет соперница, у меня были только какие-то мысли. Так как мама еще не вышла с карантина, то я была одна на корте. Мне помогал один тренер, за что ему большое спасибо. Я не сразу поняла его подсказки во втором сете, но потом все-таки поняла. Думаю, что сейчас я гораздо спокойнее из-за того, что я становлюсь старше, что уже прошла через многое. Поэтому мне было легче сконцентрироваться и не сильно расстраиваться.

В первом сете, который был очень легким, мне кажется, соперница сама не знала, чего от меня ожидать. Я начала очень хорошо, очень неудобно для неё, не специально, это не была тактика, я просто так начала играть. И когда я выиграла 6-0 и поймала уверенность, то захотела играть агрессивнее, начала бить сильно и плоско, а ей это очень удобно. Я осознала это только к концу второго сета, потому что до этого, я не понимала, что же я делаю неправильно. Я прямо ходила в конце и говорила, мол, да что не так? Было сложно, но в последнем гейме я уже начала делать все, что надо было. Несмотря на счет, думаю, что у нас была борьба, это был сет хорошего уровня. В любом случае, чем больше сетов, тем лучше для уверенности (смеется). Она не самая удобная соперница, так что я довольна тем, как смогла повернуть ход игры в свою пользу в конце.

Выйти в основу – это, безусловно, отличные эмоции, но я спокойно, рационально смотрела на все матчи. Не было такого, что я думала: «Еще один матч, еще один сет и я выйду в основу». Таких мыслей не было. Было немножко ощущение, что это последний круг, но я думала, что это чувство будет на меня сильнее давить, поэтому на самом деле играть было гораздо легче, чем я ожидала. Я реально играла, как отдельный матч, чему очень рада!

Что касается первого матча в основе, то я специально не смотрела сетку. Только знаю какие-то прикольные матчи в первом круге, но против кого могу играть, это я не смотрела. На кого попаду, на того попаду. Я никогда себе не говорю, хочу играть против того-то или таким-то запуском. Я это никогда не озвучиваю. Потому что если случится по-другому, то все равно будет внутри какой-то дискомфорт, пусть я и не расстраиваюсь. Мне со всеми интересно играть. Думаю, что в основе я могла бы показать хороший результат. Я люблю выступать на грунте, и мне кажется, что многим теннисисткам не хотелось бы со мной встречаться, они знают, что я могу хорошо сыграть. Но теперь начинается будто новый турнир. Мне нужно отдохнуть и заново собраться».