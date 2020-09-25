Андрей ПЯТОВ: «Евро-2020 – мой последний турнир в сборной? Думаю об этом»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о своем будущем в сборной Украины и о своих конкурентах – Андрее Лунине и Анатолии Трубине:
– Евро-2020 станет для вас последним большим турниром?
– Конечно, я думаю об этом. Давайте доживем до лета, а там посмотрим.
– Андрей Лунин подходит к вам за советом?
– У него есть Педро Хара, опытный специалист, тем более он тоже живет в Мадриде. Уверен, Андрей обращается к нему за советом. Я тоже для него открыт, но в основном могу по жизни что-то подсказать. Он воспитанный парень, у него замечательные родители. Он адекватно все воспринимает. Дай Бог, чтобы Андрей и дальше оставался порядочным человеком.
– Хотелось бы поговорить про Анатолия Трубина.
– Не люблю обсуждать вратарей. Это молодой и перспективный парень, у него все впереди. Он уже сегодня получает игровое время, но еще учится. Для меня важно, какой он человек. Вратаря можно научить прыгать, отбивать мячи. Но нужно переносить это в игру и думать. Сейчас такой футбол, что вратари должны думать на поле, не теряться. Здесь много работы.
Могу сказать, что Толик – хороший парень, воспитанный. У него есть данные, огромный потенциал. Если он будет правильно все воспринимать и балансировать, то будет топ-вратарем.
Ранее Пятов рассказал о том, как справляется с критикой.
Источник — Трибуна
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Я вже не знаю, як того андрюшу в чувства притомні привести, воно собі накрутило бігудєй, шо заслужило грати на Євро і крапка. Пятов, має грати сильніший, а за твої заслуги - дякую і досвідос. Хоча я не можу пригадати жодного матчу в кар‘єрі того рахіта, які він самотужки витягнув. От у кожного воротаря такі матчі є, а в андрюші по великому рахунку тільки одні бабочки згадуються
- Звичайно, я думаю про це - чи перетворитися на Тимощука, чи дати збірній можливість достойно виступити на європейському форумі...
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