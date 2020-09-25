Андрей ПЯТОВ: «Евро-2020 – мой последний турнир в сборной? Думаю об этом»

Вратарь «Шахтера» - о своем будущем в сборной

  • 25.09.2020 13:38
  • 435 просмотров
  • 5 комментариев
Андрей ПЯТОВ: «Евро-2020 – мой последний турнир в сборной? Думаю об этом»
© УАФ. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о своем будущем в сборной Украины и о своих конкурентах – Андрее Лунине и Анатолии Трубине:

– Евро-2020 станет для вас последним большим турниром?
– Конечно, я думаю об этом. Давайте доживем до лета, а там посмотрим.

– Андрей Лунин подходит к вам за советом?
– У него есть Педро Хара, опытный специалист, тем более он тоже живет в Мадриде. Уверен, Андрей обращается к нему за советом. Я тоже для него открыт, но в основном могу по жизни что-то подсказать. Он воспитанный парень, у него замечательные родители. Он адекватно все воспринимает. Дай Бог, чтобы Андрей и дальше оставался порядочным человеком.

– Хотелось бы поговорить про Анатолия Трубина.
– Не люблю обсуждать вратарей. Это молодой и перспективный парень, у него все впереди. Он уже сегодня получает игровое время, но еще учится. Для меня важно, какой он человек. Вратаря можно научить прыгать, отбивать мячи. Но нужно переносить это в игру и думать. Сейчас такой футбол, что вратари должны думать на поле, не теряться. Здесь много работы.

Могу сказать, что Толик – хороший парень, воспитанный. У него есть данные, огромный потенциал. Если он будет правильно все воспринимать и балансировать, то будет топ-вратарем.

Ранее Пятов рассказал о том, как справляется с критикой.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 14:11
    +1
    А может:" Уважаемый Андрей Николаевич я Андрей Пятов решил закончить выступления в сборной в связи с тем что количество ошибок и пропущенных мячей было в достатке, у вас есть сильнее кандидаты, спасибо за все. Слава Украине".
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 25.09.2020 14:07
    0
    Весь час про психологічну стійкість андрюша говорить. Шо це мало не найголовніша якість воротаря. Тіпа главноє - нє валнаваться. Пропустив трьошку і далі спокоєн шо удав, ше парочку вдогонку на повному морозі пропускаєш. Оце саме те, шо має бути в воротарю на думку того нєвмєняємого
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 25.09.2020 14:02
    -1
    От ту казліну запитати: як би він хотів - шоб Україна без нього виступила гідно чи з ним в воротах обісралась¿ Як би він вибрав¿
    Я вже не знаю, як того андрюшу в чувства притомні привести, воно собі накрутило бігудєй, шо заслужило грати на Євро і крапка. Пятов, має грати сильніший, а за твої заслуги - дякую і досвідос. Хоча я не можу пригадати жодного матчу в кар‘єрі того рахіта, які він самотужки витягнув. От у кожного воротаря такі матчі є, а в андрюші по великому рахунку тільки одні бабочки згадуються
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 25.09.2020 13:55
    0
    - Євро-2020 стане для вас останнім великим турніром?Если я буду много пропускать,то есть Шанс вообще не сыграть на Євро-2020
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 25.09.2020 13:49
    -1
    - Євро-2020 стане для вас останнім великим турніром?
    - Звичайно, я думаю про це - чи перетворитися на Тимощука, чи дати збірній можливість достойно виступити на європейському форумі...
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 14:11
    +1
    А может:" Уважаемый Андрей Николаевич я Андрей Пятов решил закончить выступления в сборной в связи с тем что количество ошибок и пропущенных мячей было в достатке, у вас есть сильнее кандидаты, спасибо за все. Слава Украине".
    Ссылка
    Олег Кулініч
    online
      Олег Кулініч, 25.09.2020 14:07
    0
    Весь час про психологічну стійкість андрюша говорить. Шо це мало не найголовніша якість воротаря. Тіпа главноє - нє валнаваться. Пропустив трьошку і далі спокоєн шо удав, ше парочку вдогонку на повному морозі пропускаєш. Оце саме те, шо має бути в воротарю на думку того нєвмєняємого
    Ссылка
    Hottabych
    online
      Hottabych, 25.09.2020 13:55
    0
    - Євро-2020 стане для вас останнім великим турніром?Если я буду много пропускать,то есть Шанс вообще не сыграть на Євро-2020
    Ссылка
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