Андрей Пятов рассказал, как справляется с критикой

По словам Пятова, необоснованно критикует только тот, кто ничего сам не сделал в жизни.

«Как справляюсь с критикой? Семья помогает и мои тренеры. Критика – неотъемлемая часть футбола. Но есть обоснованная критика, а есть необоснованная – лишь бы обозвать или отправить на пенсию, как сейчас любят.

Но это легче всего, так обычно говорят те, кто ничего не сделал в жизни. С тренером я разбираю ошибки, он всегда мне поможет. Семья – это частичка сердца, они всегда со мной, и мы будем друг друга защищать», - сказал Пятов.