Андрей Пятов рассказал, как справляется с критикой

Голкипер «Шахтера» и сборной Украины разделяет критику на обоснованную и необоснованную

  • 25.09.2020 10:08
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Андрей Пятов рассказал, как справляется с критикой
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

По словам Пятова, необоснованно критикует только тот, кто ничего сам не сделал в жизни.

«Как справляюсь с критикой? Семья помогает и мои тренеры. Критика – неотъемлемая часть футбола. Но есть обоснованная критика, а есть необоснованная – лишь бы обозвать или отправить на пенсию, как сейчас любят.

Но это легче всего, так обычно говорят те, кто ничего не сделал в жизни. С тренером я разбираю ошибки, он всегда мне поможет. Семья – это частичка сердца, они всегда со мной, и мы будем друг друга защищать», - сказал Пятов.

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Источник — Трибуна

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