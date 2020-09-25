Андрей Пятов рассказал, как справляется с критикой

По словам Пятова, необоснованно критикует только тот, кто ничего сам не сделал в жизни.
«Как справляюсь с критикой? Семья помогает и мои тренеры. Критика – неотъемлемая часть футбола. Но есть обоснованная критика, а есть необоснованная – лишь бы обозвать или отправить на пенсию, как сейчас любят.
Но это легче всего, так обычно говорят те, кто ничего не сделал в жизни. С тренером я разбираю ошибки, он всегда мне поможет. Семья – это частичка сердца, они всегда со мной, и мы будем друг друга защищать», - сказал Пятов.
Источник — Трибуна
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