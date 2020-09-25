Лионель МЕССИ: «Суарес не заслужил, чтобы его так выгнали»

Лидер «Барселоны» трогательно попрощался с партнером по команде

  • 25.09.2020 12:40
  • 3740 просмотров
  • 6 комментариев
Лионель МЕССИ: «Суарес не заслужил, чтобы его так выгнали»
© twitter.com/FCBarcelona

Вчера «Барселона» официально продала Луиса Суареса в «Атлетико» Мадрид. Лидер каталонцев Лионель Месси попрощался со своим многолетним партнером по команде:

«Я уже догадывался об уходе Суареса, но сегодня зашел в раздевалку и окончательно в этом убедился. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Прошло много лет, совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.

Будет странно увидеть тебя в другой футболке. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.

Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг».

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Источник — Instagram

(21 голос)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 25.09.2020 13:25
    -1
    Было бы прекрасно если бы и ты ушел
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 25.09.2020 13:17
    -1
    Юрий Карпенко, 25.09.2020 13:10
    Его не отпустили, а это большая разница, в чем вина Месси, что назначались после Гвардиолы тупые тренеры и проводились тупые трансферы???
    назначались те тренеры, которые проходили квалификацию у инопланетянина)
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 25.09.2020 13:16
    -2
    Месси "На данный момент меня уже ничего не удивляет...."
    -
    Гниль Каталонии (каталонцев) и Барселоны дает о себе знать. Буду удивлен, если у Кумана получится вытянуть эту Барселону.
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 25.09.2020 13:10
    +3
    D.Lanskoy, 25.09.2020 12:46
    Хорошие слова, респект. Только в том, что так наскоро рубят состав, есть и вина самого Месси. Много лет у руководства не было шансов все серьезно поменять, пока там играл Месси и решал, кого брать, кого оставить, кого отправить. И вот сейчас приходится рубить по живому, и с Месси в составе, который никуда не ушел, несмотря на то, что собирался.
    Его не отпустили, а это большая разница, в чем вина Месси, что назначались после Гвардиолы тупые тренеры и проводились тупые трансферы???
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 25.09.2020 12:53
    +8
    Я вообще удивляюсь зачем убирать Суареса, он еще сезон-два сезона спокойно проведет на топовом уровне
    Ссылка
    D.Lanskoy
    online
      D.Lanskoy, 25.09.2020 12:46
    -3
    Хорошие слова, респект. Только в том, что так наскоро рубят состав, есть и вина самого Месси. Много лет у руководства не было шансов все серьезно поменять, пока там играл Месси и решал, кого брать, кого оставить, кого отправить. И вот сейчас приходится рубить по живому, и с Месси в составе, который никуда не ушел, несмотря на то, что собирался.
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 25.09.2020 12:53
    +8
    Я вообще удивляюсь зачем убирать Суареса, он еще сезон-два сезона спокойно проведет на топовом уровне
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 25.09.2020 13:10
    +3
    D.Lanskoy, 25.09.2020 12:46
    Хорошие слова, респект. Только в том, что так наскоро рубят состав, есть и вина самого Месси. Много лет у руководства не было шансов все серьезно поменять, пока там играл Месси и решал, кого брать, кого оставить, кого отправить. И вот сейчас приходится рубить по живому, и с Месси в составе, который никуда не ушел, несмотря на то, что собирался.
    Его не отпустили, а это большая разница, в чем вина Месси, что назначались после Гвардиолы тупые тренеры и проводились тупые трансферы???
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