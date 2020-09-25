Лионель МЕССИ: «Суарес не заслужил, чтобы его так выгнали»

Вчера «Барселона» официально продала Луиса Суареса в «Атлетико» Мадрид. Лидер каталонцев Лионель Месси попрощался со своим многолетним партнером по команде:
«Я уже догадывался об уходе Суареса, но сегодня зашел в раздевалку и окончательно в этом убедился. Будет очень сложно больше не проводить с тобой время как на поле, так и за его пределами. Мы будем очень скучать по тебе. Прошло много лет, совместных обедов, ужинов... Это никогда не забудется.
Будет странно увидеть тебя в другой футболке. Ты один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в клубе, так и индивидуально. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что на данный момент меня уже ничего не удивляет.
Я желаю тебе всего наилучшего в этом новом испытании. Я очень тебя люблю. До скорой встречи, мой друг».
Источник — Instagram
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Гниль Каталонии (каталонцев) и Барселоны дает о себе знать. Буду удивлен, если у Кумана получится вытянуть эту Барселону.
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