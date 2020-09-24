ОФИЦИАЛЬНО: Барселона продала Луиса Суареса в Атлетико

Каталонский клуб получит за игрока до €6 миллионов

  • 24.09.2020 01:23
  • 258 просмотров
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: Барселона продала Луиса Суареса в Атлетико
© ФК Барселона. Луис Суарес

Каталонская «Барселона» достигла соглашения с мадридским «Атлетико» о продаже 33-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса.

«Блаугранас» получат за футболиста до €6 миллионов. Срок действия контракта не называется.

Суарес выступал за «Барселону» с лета 2014-го года после перехода из «Ливерпуля» за €82 миллиона. Всего Луис провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. В составе «Барселоны» Суарес выиграли 13 титулов.

В четверг, 24-го сентября, Луис Суарес проведет прощальную пресс-конференцию.

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Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

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Комментарии
    denzellezned
      denzellezned, 24.09.2020 01:32
    +1
    Не розумію Суарес був один з кращих, а його віддали безкоштовно конкурентам
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.09.2020 01:28
    +1
    Такая еффективность. Еще бы поиграл. Думаю за Атлетико Барсе еще с 10-к положит и поделом, заслужила.
    Ссылка
    denzellezned
      denzellezned, 24.09.2020 01:32
    +1
    Не розумію Суарес був один з кращих, а його віддали безкоштовно конкурентам
    Ссылка
    andre_lui
    online
      andre_lui, 24.09.2020 01:28
    +1
    Такая еффективность. Еще бы поиграл. Думаю за Атлетико Барсе еще с 10-к положит и поделом, заслужила.
    Ссылка
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