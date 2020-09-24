ОФИЦИАЛЬНО: Барселона продала Луиса Суареса в Атлетико

Каталонская «Барселона» достигла соглашения с мадридским «Атлетико» о продаже 33-летнего уругвайского форварда Луиса Суареса.

«Блаугранас» получат за футболиста до €6 миллионов. Срок действия контракта не называется.

Суарес выступал за «Барселону» с лета 2014-го года после перехода из «Ливерпуля» за €82 миллиона. Всего Луис провел за каталонскую команду 283 матча во всех турнирах, где забил 198 мячей и отдал 109 результативных передач. В составе «Барселоны» Суарес выиграли 13 титулов.

В четверг, 24-го сентября, Луис Суарес проведет прощальную пресс-конференцию.