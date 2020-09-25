ПЯТОВ: «Степаненко сказал по делу, мы должны улучшить игру в обороне»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов - о поражении от «Интера» в полуфинале Лиги Европы

  • 25.09.2020 10:25
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ПЯТОВ: «Степаненко сказал по делу, мы должны улучшить игру в обороне»
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

В полуфинале Лиги Европы «Шахтер» уступил миланскому клубу со счетом 0:5.

– После вылета от «Интера» Тарас Степаненко выдал эмоциональный спич, в котором подчеркнул, что у «Шахтера» есть проблемы в обороне. Согласны с Тарасом?
– Вся команда обороняется, и вся атакует. Мы много пропускаем в последнее время. Это и индивидуальные ошибки игроков, и лично мои. Мы должны улучшить игру в обороне, быть более сконцентрированными.

Тарас сказал все по делу. Если мы пять мячей пропустили от «Интера» в полуфинале! Должны делать выводы, извлекать уроки и становиться сильнее.

– Такие поражения, как от «Интера», сильно бьют по психологии?
– Очень серьезно бьют. Не только индивидуально, но и по всей команде. Мы должны быть сильнее, злее и организованнее. 

Такие поражения должны учить чему-то. Если после таких игр мы не будем выносить уроков, то не вырастем как команда. Будем с командами своего уровня играть, добывать победы и не сделаем шаг вперед. К таким командам, как «Интер», нужно по-другому готовиться, чем-то жертвовать, усиливать оборону. Это очень большая работа, которую нужно проделать. Важно, что такие поражения должны помогать в будущем становиться сильнее.

Ранее Пятов рассказал, как справляется с критикой.

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Источник — Трибуна

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