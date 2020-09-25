ЗАХОВАЙЛО: «Многие обвиняют Бущана, но это персональная ошибка Супряги»

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал первый поединок «Динамо» с «Гентом» (2:1) и поделился мыслями о ответный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.



- Как вам первая встреча команд в Бельгии?

- Как и предполагал, кто сумеет лучше реализовать свои возможности, тот и победит. В тактическом плане бельгийская команда прочитала «Динамо», однако не смогла найти противоядие. Этот матч развивался по плану Луческу. Только в период с 30 по 45 минуту «Гент» был активным.



Игра сложилась по такому же сценарию, как и против «Шахтера» и «АЗ». Могу понять Луческу, который на ходу должен принимать решения и, самое главное, делать результат. Это логичнее решение - играть средним блоком. Хочется, конечно, чтобы «Динамо» доминировало на поле, однако, к сожалению, подбор исполнителей не соответствует этой задаче.



«Динамо» нужно добавлять в игре первым номером и надежности в действиях. В матче с «Гентом» мне не понравилось, как сыграла опорная зона через большой процент брака. В матчах уровня Лиги чемпионов - это не годится. Центр обороны, несмотря на кадровые проблемы, сыграл неплохо.



Многие обвиняют Бущана в пропущенном мяче, но я считаю, что в том эпизоде ​​была персональная ошибка Супряги. Владислав отпустил своего игрока, который смог забить головой. Этот удар не смог бы отразить ни один вратарь.





- «Динамо» решило вопрос о выходе в групповой этап Лиги чемпионов?

- Это еще не конец. В Киеве динамовцам будет сложнее, чем в Генте. Сопернику терять нечего. Бельгийцы проанализируют первую игру, сделают выводы и пойдут ва-банк. Теперь уже «Динамо» нужно будет искать противоядие, потому что «Гент» навязывать борьбу. Если оппоненты прилипнут к защитникам, обложат угловыми, стандартами и кроссами, то могут возникнуть проблемы.



«Динамо» необходимо взять мяч под свой контроль и держать игру в своих руках. Особенно внимательно нужно сыграть в опорной зоне. Это позволит довести результат до логического завершения. Последний бой - он трудный самый. «Динамо» в этой игре будет бороться с самим собой, несмотря на тяжесть ответственности. Это конура игра психологии и концентрации, - сказал Заховайло.



Ответный матч пройдет в Киеве 29 сентября, начало в 22:00 по Киеву.