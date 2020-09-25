ЗАХОВАЙЛО: «Многие обвиняют Бущана, но это персональная ошибка Супряги»

Специалист – о перспективах киевского «Динамо» в противостоянии с «Гентом»

  • 25.09.2020 09:45
  • 2785 просмотров
  • 4 комментария
ЗАХОВАЙЛО: «Многие обвиняют Бущана, но это персональная ошибка Супряги»
© Рейтинг букмекеров. Вячеслав Заховайло

Известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло прокомментировал первый поединок «Динамо» с «Гентом» (2:1) и поделился мыслями о ответный матч в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
 
- Как вам первая встреча команд в Бельгии?
- Как и предполагал, кто сумеет лучше реализовать свои возможности, тот и победит. В тактическом плане бельгийская команда прочитала «Динамо», однако не смогла найти противоядие. Этот матч развивался по плану Луческу. Только в период с 30 по 45 минуту «Гент» был активным.
 
Игра сложилась по такому же сценарию, как и против «Шахтера» и «АЗ». Могу понять Луческу, который на ходу должен принимать решения и, самое главное, делать результат. Это логичнее решение - играть средним блоком. Хочется, конечно, чтобы «Динамо» доминировало на поле, однако, к сожалению, подбор исполнителей не соответствует этой задаче.
 
«Динамо» нужно добавлять в игре первым номером и надежности в действиях. В матче с «Гентом» мне не понравилось, как сыграла опорная зона через большой процент брака. В матчах уровня Лиги чемпионов - это не годится. Центр обороны, несмотря на кадровые проблемы, сыграл неплохо.
 
Многие обвиняют Бущана в пропущенном мяче, но я считаю, что в том эпизоде ​​была персональная ошибка Супряги. Владислав отпустил своего игрока, который смог забить головой. Этот удар не смог бы отразить ни один вратарь.


 
- «Динамо» решило вопрос о выходе в групповой этап Лиги чемпионов?
- Это еще не конец. В Киеве динамовцам будет сложнее, чем в Генте. Сопернику терять нечего. Бельгийцы проанализируют первую игру, сделают выводы и пойдут ва-банк. Теперь уже «Динамо» нужно будет искать противоядие, потому что «Гент» навязывать борьбу. Если оппоненты прилипнут к защитникам, обложат угловыми, стандартами и кроссами, то могут возникнуть проблемы.
 
«Динамо» необходимо взять мяч под свой контроль и держать игру в своих руках. Особенно внимательно нужно сыграть в опорной зоне. Это позволит довести результат до логического завершения. Последний бой - он трудный самый. «Динамо» в этой игре будет бороться с самим собой, несмотря на тяжесть ответственности. Это конура игра психологии и концентрации, - сказал Заховайло.
 
Ответный матч пройдет в Киеве 29 сентября, начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Рейтинг букмекеров

(8 голосов)

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Комментарии
    inflicted
    online
      inflicted, 25.09.2020 11:14
    0
    Гол пішов з воротарського, нє? Бущан йшов на м"яч. Які питання до Супряги?
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    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 10:46
    0
    Paha_Dnipro, 25.09.2020 10:24
    Только один момент: Бущан так орал "ЯЯЯЯ", что должен был выносить тот мяч с головой любого игрока(хоть своего, хоть соперника), но не шмогла!!!!
    Полностью согласен. Если вратарь идет на выход, значит должен дотянуться до мяча любой ценой, разнося по дороге что своих, что чужих. Хотя ошибка Супряги тоже очевидна.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.09.2020 10:39
    0
    Желательно редактировать текст перед публикацией, чтобы в "конуру" не попадать. Это мы тут в кометах можем писать что и как угодно, а профессиональное писательство не терпит небрежности.
    Ссылка
    Paha_Dnipro
    online
      Paha_Dnipro, 25.09.2020 10:24
    -1
    Только один момент: Бущан так орал "ЯЯЯЯ", что должен был выносить тот мяч с головой любого игрока(хоть своего, хоть соперника), но не шмогла!!!!
    Ссылка
    inflicted
    online
      inflicted, 25.09.2020 11:14
    0
    Гол пішов з воротарського, нє? Бущан йшов на м"яч. Які питання до Супряги?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 25.09.2020 10:46
    0
    Paha_Dnipro, 25.09.2020 10:24
    Только один момент: Бущан так орал "ЯЯЯЯ", что должен был выносить тот мяч с головой любого игрока(хоть своего, хоть соперника), но не шмогла!!!!
    Полностью согласен. Если вратарь идет на выход, значит должен дотянуться до мяча любой ценой, разнося по дороге что своих, что чужих. Хотя ошибка Супряги тоже очевидна.
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 25.09.2020 10:39
    0
    Желательно редактировать текст перед публикацией, чтобы в "конуру" не попадать. Это мы тут в кометах можем писать что и как угодно, а профессиональное писательство не терпит небрежности.
    Ссылка
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