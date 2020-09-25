Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Будковский упустил отличный момент»

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал поражение «Десны» в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Вольфсбурга» (0:2)



— Можно ли сказать, что «Десне» изначально не повезло со жребием, попав на такого грозного соперника как «Вольфсбург»?

— Думаю, что любой коллектив, который борется в своем чемпионате за еврокубковые места, а потом выходит на международную арену, понимает и должен понимать, что жребий, как говорится, слепой и может свести с любым соперником. Игра в Германии между «Вольфсбургом» и «Десной» показала, что даже несмотря на отсутствие международного опыта и статус фаворитов у соперника, наша команда могла рассчитывать на то, чтобы пройти дальше.



— Чего не хватило «Десне», чтобы преодолеть немецкий барьер?

— Конечно, соперник украинцам достался крепкий, опытный в еврокубковых баталиях, который в чемпионате Германии борется за места в первой шестерке.



По первому тайму игры в Германии было заметно, что «Десне» не хватает международного опыта, была нервозность в действиях и некоторая неуверенность. Но у «Десны» тоже качественная команда, сбалансированная, а в составе есть футболисты, которые имели опыт еврокубков. Поэтому эти игроки должны были брать на себя ответственность и повести команду за собой. В итоге только в начале второго тайма «Десна» более-менее освоилась в игре и начала показывать тот футбол, который мы от нее видели в прошлом чемпионате, благодаря которому черниговская команда завоевала путевку в Лигу Европы.



— После удаления Тамма черниговцы были обречены на поражение?

— Увы, с эмоциями все же украинцы не совладали. Досадное удаление в середине второго тайма фактически поставило точку на надеждах сравнять счет. Все-таки вдесятером пытаться отыграться в матче с такой опытной командой, было непросто. Но даже в этой ситуации на последних минутах игры у Филиппа Будковского был отличный момент забить гол головой, но он его не реализовал. Было понятно, что в таком матче много моментов не будет и к каждому шансу надо относиться очень бережно, ответственно. Жаль, но свой шанс «Десна» упустила и в итоге имеем поражение 0:2.



Думаю, если бы «Десна» с первых минут играла так, как в начале второго тайма и не получила удаление, у нее могли быть шансы пройти «Вольфсбург».



— Какой урок стоит вынести «Десне» после матча с «Вольфсбургом»?

— В первую очередь, хочется сказать, что «Десна» своей игрой в прошлом чемпионате заслужила сыграть в еврокубках. Для черниговцев такой матч стал настоящим историческим событием, первым на международной арене. Хочется пожелать «Десне», чтобы эта история продолжалась и команда еще не раз играла в еврокубках.



В следующий раз черниговцы уже должны быть более спокойны в матчах на международной арене, чтобы не было волнения, боязни перед соперником и досадных ошибок в виде необязательных красных карточек.