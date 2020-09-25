Марта Костюк – Куруми Нара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 25 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) сразится за путевку в основную сетку Ролан Гаррос.
В финале квалификации 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сыграет против 22-го номера посева Куруми Нары из Японии (№148 WTA). Время начала – 11:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
Результаты жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос здесь.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.