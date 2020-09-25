Марта Костюк – Куруми Нара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча квалификации на Открытом чемпионате Франции

  • 25.09.2020 07:10
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Марта Костюк – Куруми Нара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© WTA. Марта Костюк

В пятницу, 25 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) сразится за путевку в основную сетку Ролан Гаррос.
 
В финале квалификации 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сыграет против 22-го номера посева Куруми Нары из Японии (№148 WTA). Время начала – 11:00 по Киеву.
  
Ранее девушки не встречались.
 
Результаты жеребьевки основной сетки Ролан Гаррос здесь.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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