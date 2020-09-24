Расписание украинок на Ролан Гаррос на 25 сентября

25 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису будут сыграны финальные матчи квалификации.
Украину в пятницу представит Марта Костюк (№119 WTA), остальные наши представители в отборочном турнире уже завершили борьбу.
Костюк, посеянная под вторым номером, первым запуском на корте №5 сразится за путевку в основную сетку против японки Куруми Нары (№148 WTA). Время начала – 12:00 по Киеву.
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Источник — Roland Garros
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