Алексей БЕЛИК о поражении Десны от Вольфсбурга: «Лучшая команда проиграла»

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал поражение «Десны» от «Вольфсбурга» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.
«Лучшая команда проиграла. Сегодня это выражение применимо к «Десне»», - сказал Белик.
Оценки матча Вольфсбург – Десна. Тамм получил жалкие 3,5 балла.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.