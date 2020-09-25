Алексей БЕЛИК о поражении Десны от Вольфсбурга: «Лучшая команда проиграла»

Специалист считает, что черниговская команда играла лучше

  • 25.09.2020 03:32
  • 602 просмотра
  • 3 комментария
Алексей БЕЛИК о поражении Десны от Вольфсбурга: «Лучшая команда проиграла»
© Футбол 1/2/3. Алексей Белик

Известный в прошлом футболист Алексей Белик прокомментировал поражение «Десны» от «Вольфсбурга» (0:2) в матче квалификации Лиги Европы.

«Лучшая команда проиграла. Сегодня это выражение применимо к «Десне»», - сказал Белик.

Оценки матча Вольфсбург – Десна. Тамм получил жалкие 3,5 балла.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 03:54
    0
    Zhorik678, 25.09.2020 03:37
    как раз лучшая команда прошла дальше
    Худшая команда вчера порадывала)))ну групп лч это не Лугано там в нечейку не сыграешь)))
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    pont0017
      pont0017, 25.09.2020 03:40
    -2
    Белик забыл что он уже не в Шахтере.
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    Zhorik678
    online
      Zhorik678, 25.09.2020 03:37
    -1
    как раз лучшая команда прошла дальше
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 25.09.2020 03:54
    0
    Zhorik678, 25.09.2020 03:37
    как раз лучшая команда прошла дальше
    Худшая команда вчера порадывала)))ну групп лч это не Лугано там в нечейку не сыграешь)))
    Ссылка
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