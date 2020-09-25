Оценки матча Вольфсбург – Десна. Тамм получил жалкие 3,5 балла

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за поединок 3-го раунда квалификации Лиги Европы «Вольфсбург» – «Десна» (2:0).

Самую низкую оценку получил защитник черниговской команды Йоонас Тамм, который был удален на 60-й минуте.

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Вольфсбург» – «Десна» (2:0):



«Вольфсбург» (замены): Отавио – 6,0, Брукс – 6,0, Гинчек – б/о.

«Десна» (замены): Гуцуляк – 6,5, Ермаков – 5,5, Шевцов – б/о.