Тренер Вольфсбурга: «Десна была хорошо организованной и агрессивной»

Оливер Гласнер отметил украинскую команду

  • 25.09.2020 03:11
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Тренер Вольфсбурга: «Десна была хорошо организованной и агрессивной»
© ФК Вольфсбург. Оливер Гласнер

Главный тренер «Вольфсбурга» Оливер Гласнер прокомментировал победу своей команды над «Десной» (2:0) в третьем раунде квалификации Лиги Европы:

«Я очень рад, что как ми закончили этот матч. Мы играем каждые три дня и провели еще одну игру, не пропустив. «Десна» была очень организованной. Игроки были агрессивны и нас хорошо закрывали. Неслучайно в прошлом сезоне они пропустили меньше всего голов в чемпионате Украины. Мы вышли вперед благодаря хорошей атаке. Джошуа Гилавоги, должно быть, понравился этот гол. Наш второй гол в конце матча стал первым для Гинчека на европейской арене. В целом я очень рад, что мы выиграли игру и вышли в плей-офф Лиги Европы», - сказал Гласнер.

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Источник — ФК Вольфсбург

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