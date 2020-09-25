Капитан Колоса: «Селезнев извинился перед всей командой»

Капитан «Колоса» Виталий Гавриш прокомментировал вылет своей команды из квалификации Лиги Европы от «Риеки» (0:2), а также поделился мнением о моменте Евгения Селезнева.

ВИДЕО. Запутался с мячом. Как Селезнев промазал с убойной позиции.

«Получили колоссальный опыт. Обидное поражение, если честно. Я считаю, что мы не заслуживали. Игра была равна. У «Риеки» было преимущество, но это был наш план на игру. Мы избрали такую тактику.

Момент Селезнева на 90-й минуте? Такой осадок сейчас. Реализуй его... Они свой гол забили, но это был даже не момент, а стандарт. Очень обидный. А второй гол я вообще не буду комментировать. Это случайность. В таких играх обидно уступать.

Селезнев извинился. Зашел и сказал: Это моя ошибка, ребята. Извинился перед всей командой. Но это жизнь, это футбол. У всех бывают нереализованные моменты. Главное - чтобы он дальше забивал и достиг рекорда, к которому идет. Думаю, все у него получится», - сказал Гавриш.