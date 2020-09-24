ВИДЕО. Бавария и Севилья обменялись забитыми голами в первом тайме

Сегодня, 24 сентября, в венгерском Будапеште проходит матч за Суперкубок Европы. На поле вышли немецкая «Бавария» и испанская «Севилья».
Команды обменялись голами в первом тайме. Сначала Лукас Окампос реализовал пенальти, а затем Леон Горецка сравнял счет
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ГОЛ! 0:1. Окампос, 13 мин (пенальти)
ГОЛ! 1:1. Горецка, 34 мин.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.