Бавария – Севилья. Бой за Суперкубок УЕФА. Стартовые составы команд

В четверг, 24 сентября, в венгерском Будапеште пройдет матч за Суперкубок Европы.
На поле в 22:00 выйдут немецкая «Бавария» и испанская «Севилья».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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