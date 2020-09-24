Риека – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

В четверг, 24 сентября, пройдет матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
На поле в 21:45 выйдут хорватская «Риека» и «Колос» Ковалевка.
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Риека»: Невистич, Цапан, Велкоски, Смолчич, Томачек, Гнезда-Черин, Павчич, Штефул, Мурич, Лончар, Адрияшевич.
Запас: Новлокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Жоау Эсковал, Куленович.
«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Антюх, Задоя, Богданов, Смирный, Лысенко.
Запас: Кучеренко, Черноморец, Костышин, Ориховский, Ильин, Морозко, Селезнев.
Источник — УЕФА
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