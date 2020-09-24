Риека – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд

24 сентября в 21:45 начнется матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы

  • 24.09.2020 20:30
  • 2670 просмотров
  • 1 комментарий
Риека – Колос. Селезнев остался в запасе. Стартовые составы команд
© ФК Колос Ковалевка

В четверг, 24 сентября, пройдет матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

На поле в 21:45 выйдут хорватская «Риека» и «Колос» Ковалевка.

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Риека»: Невистич, Цапан, Велкоски, Смолчич, Томачек, Гнезда-Черин, Павчич, Штефул, Мурич, Лончар, Адрияшевич.

Запас: Новлокор, Галович, Лепиница, Распопович, Турчин, Жоау Эсковал, Куленович.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Гавриш, Петров, Новак, Емец, Антюх, Задоя, Богданов, Смирный, Лысенко.

Запас: Кучеренко, Черноморец, Костышин, Ориховский, Ильин, Морозко, Селезнев. 

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Источник — УЕФА

(19 голосов)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 21:07
    0
    хорвати, що, забили на єврокубок? Основний бек Галович та основний опорник Лепиница - на лавці... Окрім того, що Халіловича і Рістовськи не заявили; основного кіпера Пандура продали; основного форварда капітана команди Чолака продали, придбаного йому на заміну Еуленовича в запасі залишили...
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 24.09.2020 21:07
    0
    хорвати, що, забили на єврокубок? Основний бек Галович та основний опорник Лепиница - на лавці... Окрім того, що Халіловича і Рістовськи не заявили; основного кіпера Пандура продали; основного форварда капітана команди Чолака продали, придбаного йому на заміну Еуленовича в запасі залишили...
    Ссылка
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