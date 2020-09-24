Джордан БОТАКА: «Мы можем забить Динамо два гола в Киеве»

Футболист «Гента» надеется обыграть украинский клуб на выезде

  • 24.09.2020 17:10
  • 1151 просмотр
  • 4 комментария
Джордан БОТАКА: «Мы можем забить Динамо два гола в Киеве»
© ФК Гент. Джордан Ботака (слева)

Полузащитник «Гента» Джордан Ботака надеется, что в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов бельгийский клуб сможет взять реванш у киевского «Динамо».

«Мы сможем через неделю сделать то, что сегодня сделало «Динамо». Надо только забить два гола, как киевляне. Это возможно. Хочу еще много раз услышать гимн Лиги чемпионов в Генте», — отметил Ботака.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — УЕФА

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    vok_vok
      vok_vok, 24.09.2020 17:44
    0
    Не треба плутати, бо могти і забити - дві різні речі. Це, як в анекдоті - мій дід знову хоче підняти паровоз. - А що він вже піднімав? -Ні, він вже два рази хотів.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 17:42
    +1
    Так скачай собі на МР3 та слухай на ніч перед сном в Генті.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.09.2020 17:30
    +2
    2 забити а 4-5 голів від Динамо пропустити? Нехай так і буде.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 17:26
    +1
    Максимально що вам світить в Києві, то це нічия. І це тільки тому, шо Динамо поки ще непередбачене.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 24.09.2020 17:30
    +2
    2 забити а 4-5 голів від Динамо пропустити? Нехай так і буде.
    Ссылка
    Vbolivalnyk-Peter
    online
      Vbolivalnyk-Peter, 24.09.2020 17:42
    +1
    Так скачай собі на МР3 та слухай на ніч перед сном в Генті.
    Ссылка
    DKTheBest2
    online
      DKTheBest2, 24.09.2020 17:26
    +1
    Максимально що вам світить в Києві, то це нічия. І це тільки тому, шо Динамо поки ще непередбачене.
    Ссылка
    vok_vok
      vok_vok, 24.09.2020 17:44
    0
    Не треба плутати, бо могти і забити - дві різні речі. Це, як в анекдоті - мій дід знову хоче підняти паровоз. - А що він вже піднімав? -Ні, він вже два рази хотів.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности