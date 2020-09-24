Джордан БОТАКА: «Мы можем забить Динамо два гола в Киеве»

Полузащитник «Гента» Джордан Ботака надеется, что в ответном матче 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов бельгийский клуб сможет взять реванш у киевского «Динамо».
«Мы сможем через неделю сделать то, что сегодня сделало «Динамо». Надо только забить два гола, как киевляне. Это возможно. Хочу еще много раз услышать гимн Лиги чемпионов в Генте», — отметил Ботака.
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Источник — УЕФА
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