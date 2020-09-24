Марта КОСТЮК: «Плохо чувствовала мяч и корт, сыграла ужасно»

Украинская теннисистка прокомментировала выход в финал квалификации

  • 24.09.2020 15:55
  • 1255 просмотров
  • 1 комментарий
Марта КОСТЮК: «Плохо чувствовала мяч и корт, сыграла ужасно»
© wtatennis.com

В четверг украинская теннисистка Марта Костюк вышла в финал квалификации Ролан Гаррос, обыграв Лауру Йоану Пар в двух сетах.

«Игра была не очень легкая. Сегодня был очень странный, достаточно сильный ветер. Пар играет интересно, мне нужно было время, чтобы привыкнуть. В начале я пыталась доминировать, но сделала много ошибок, начала нервничать, где-то ноги не дошли. Поэтому я стала играть пассивно. Оба брейка, которые выполнила соперница, она сделала "под ноль". В этих геймах у меня не было шансов, она сыграла нереально эти два гейма, отыграла их четко, без ошибок, где-то забила, где-то я плохо подала. Спад во второй партии – это был момент, когда все сошлось вместе: и моя какая-то ошибка, и ее хорошая игра. Думаю, что в целом я играю лучше, чем она, поэтому и получилось выиграть».

«На самом деле, матч в моей голове был супер ровный. Вообще я сегодня плохо чувствовала и мяч, и корт, и играла, можно сказать, ужасно. В какой-то момент просто нужно было сказать себе, что надо справляться с этими обстоятельствами. И я попыталась взять все хорошее, что я могу сделать сегодня, и с этим играть. Надеюсь, что завтра будет лучше».

«Следующая соперница Куруми Нара? Не знаю, как она играет, нужно будет заняться этим вопросом. Это будет интересный матч, потому что это финал квалификации. Но я стараюсь к нему относиться, как просто к еще одному матчу. Я очень настроена выиграть завтра и не задумываться о том, что мне может понадобиться слот «лаки-лузера», - сказала Костюк.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 24.09.2020 16:41
    0
    Может и Марте нужно попробовать в перерывах читать записочки?
    Ссылка
    Александр Петухов
    online
      Александр Петухов, 24.09.2020 16:41
    0
    Может и Марте нужно попробовать в перерывах читать записочки?
    Ссылка
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