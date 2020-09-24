Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) продолжает побеждать в квалификации Ролан Гаррос.
Во втором круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах обыграла Лауру Йоану Пар из Румынии (№199 WTA).
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Лаура Йоана Пар (Румыния) – 6:2, 6:2
В финале квалификации Костюк сразится против Анкиты Райны из Индии (№176 WTA) или Куруми Нары из Японии (№148 WTA).
Также сегодня свой полуфинал квалификации проведет Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Надо пройти завтра финал квала и к основе сетки будет как огурец
Не знаю, чи можна це так назвати, але напрошується висновок як "перемога на класі", коли гра не йде, але тенісистка вищого рівня доводить матч до перемоги. Ще би псіхів поменше, бо сьогодні їх було багатенько. Ну і реалізація БП надто слабка. Добре, що румунка на вирішальних очках подвійні робила.
Плюс побачив один: добре виходило рвати ритм, з чим нетехнічна суперниця не знала, як боротися. Проти Нари (скоріш за все) цього буде замало, та сама гру навряд чи віддасть.
Фініш непоганий, досить чиста гра від Марти в останніх 3-4 геймах. Ще сподобався відрізок першого сету з ефективними дропами.
Подачу Марта в другому сеті дуже пом’якшила, що було правильним рішенням. Одразу відсоток виграних м’ячів на своїй подачі виріс, а подвійні зникли.
Далі буде найтяжче, але там на крайній випадок є можливість LL.
Фініш непоганий, досить чиста гра від Марти в останніх 3-4 геймах. Ще сподобався відрізок першого сету з ефективними дропами.
Подачу Марта в другому сеті дуже пом’якшила, що було правильним рішенням. Одразу відсоток виграних м’ячів на своїй подачі виріс, а подвійні зникли.
Далі буде найтяжче, але там на крайній випадок є можливість LL.
Плюс побачив один: добре виходило рвати ритм, з чим нетехнічна суперниця не знала, як боротися. Проти Нари (скоріш за все) цього буде замало, та сама гру навряд чи віддасть.
Надо пройти завтра финал квала и к основе сетки будет как огурец
Не знаю, чи можна це так назвати, але напрошується висновок як "перемога на класі", коли гра не йде, але тенісистка вищого рівня доводить матч до перемоги. Ще би псіхів поменше, бо сьогодні їх було багатенько. Ну і реалізація БП надто слабка. Добре, що румунка на вирішальних очках подвійні робила.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.