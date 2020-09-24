Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинка буде сражаться за путевку в основную сетку

  • 24.09.2020 12:10
  • 667 просмотров
  • 9 комментариев
Марта Костюк уверенно вышла в финал квалификации Ролан Гаррос
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) продолжает побеждать в квалификации Ролан Гаррос.
 
Во втором круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, в двух сетах обыграла Лауру Йоану Пар из Румынии (№199 WTA).
 
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Марта Костюк (Украина) – Лаура Йоана Пар (Румыния)  – 6:2, 6:2
 
В финале квалификации Костюк сразится против Анкиты Райны из Индии (№176 WTA) или Куруми Нары из Японии (№148 WTA).

Также сегодня свой полуфинал квалификации проведет Ангелина Калинина.

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.09.2020 12:23
    0
    kollekciy, 24.09.2020 12:18
    Марту з перемогою. Добре що в румунки гра не йшла, бо Марта також була сьогодні якась сонна, тільки в кінці гри почала трохи прокидаться. З Шинніковою гра була якісніша з обох боків. На фінал краще таки зібратися, щоб не було проблем.
    Согласен, Марта играла как-будто через силу... Если у нее сейчас те дни, во время которых я боюсь подходить ко своей дочери, то, это, может, и гуд...)))
    Надо пройти завтра финал квала и к основе сетки будет как огурец
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 24.09.2020 12:20
    0
    Добре те, що добре закінчується. Багато проблем Марта створювала собі сама. Вести 40-15 на подачі, зробити дві подвійні, а тоді мужньо боротися...Нащо воно?)
    Не знаю, чи можна це так назвати, але напрошується висновок як "перемога на класі", коли гра не йде, але тенісистка вищого рівня доводить матч до перемоги. Ще би псіхів поменше, бо сьогодні їх було багатенько. Ну і реалізація БП надто слабка. Добре, що румунка на вирішальних очках подвійні робила.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 24.09.2020 12:18
    0
    Марту з перемогою. Добре що в румунки гра не йшла, бо Марта також була сьогодні якась сонна, тільки в кінці гри почала трохи прокидаться. З Шинніковою гра була якісніша з обох боків. На фінал краще таки зібратися, щоб не було проблем.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 24.09.2020 12:18
    0
    Дальше японка Нара, как я и думал. Уже ведёт с сетом и брейком у индийки.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 12:18
    0
    Добре би Марті й фінал квалу пройти на такому ж рівні енергозатратності, як в перших двох зустрічах. До основної сітки в такому разі підійде свіженькою...
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2020 12:17
    +1
    Добре, що швидко. Але тут суперниця така. По грі претензій достатньо. Дуже багато невимушених і ще доволі пасивна гра. Оскільки глибоко грати не особливо виходило (помилки по довжині), то доводилося пом'якшувати удари, чим Паар, будь її клас хоч трохи вищим, могла б користатися. І з подачею знову великі проблеми.
    Плюс побачив один: добре виходило рвати ритм, з чим нетехнічна суперниця не знала, як боротися. Проти Нари (скоріш за все) цього буде замало, та сама гру навряд чи віддасть.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.09.2020 12:16
    +3
    Перемога на класі, але без вогню.
    Фініш непоганий, досить чиста гра від Марти в останніх 3-4 геймах. Ще сподобався відрізок першого сету з ефективними дропами.
    Подачу Марта в другому сеті дуже пом’якшила, що було правильним рішенням. Одразу відсоток виграних м’ячів на своїй подачі виріс, а подвійні зникли.
    Далі буде найтяжче, але там на крайній випадок є можливість LL.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 24.09.2020 12:15
    +1
    Начала играть чище во втором сете - и вот скрытая баранка 😎. Но грунт конечно явно не покрытие Марты.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.09.2020 12:14
    +1
    Вітання з легкою перемогою/тренуванням для Марти. Перша гра тривала 01:10, сьогоднішня ще на 5 хв. менше. Година гри через день не мала б втомити Марту перед 3-ою грою. Чомусь у Костюк дуже високий відсоток поразок у 3-іх іграх на турнірах. Сподіваюся що цього разу Марта переможе і вийде в основу шлему.
    Ссылка
    Oleksandr Taktaiev
      Oleksandr Taktaiev, 24.09.2020 12:16
    +3
    Перемога на класі, але без вогню.
    Фініш непоганий, досить чиста гра від Марти в останніх 3-4 геймах. Ще сподобався відрізок першого сету з ефективними дропами.
    Подачу Марта в другому сеті дуже пом’якшила, що було правильним рішенням. Одразу відсоток виграних м’ячів на своїй подачі виріс, а подвійні зникли.
    Далі буде найтяжче, але там на крайній випадок є можливість LL.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.09.2020 12:17
    +1
    Добре, що швидко. Але тут суперниця така. По грі претензій достатньо. Дуже багато невимушених і ще доволі пасивна гра. Оскільки глибоко грати не особливо виходило (помилки по довжині), то доводилося пом'якшувати удари, чим Паар, будь її клас хоч трохи вищим, могла б користатися. І з подачею знову великі проблеми.
    Плюс побачив один: добре виходило рвати ритм, з чим нетехнічна суперниця не знала, як боротися. Проти Нари (скоріш за все) цього буде замало, та сама гру навряд чи віддасть.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 24.09.2020 12:15
    +1
    Начала играть чище во втором сете - и вот скрытая баранка 😎. Но грунт конечно явно не покрытие Марты.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 24.09.2020 12:14
    +1
    Вітання з легкою перемогою/тренуванням для Марти. Перша гра тривала 01:10, сьогоднішня ще на 5 хв. менше. Година гри через день не мала б втомити Марту перед 3-ою грою. Чомусь у Костюк дуже високий відсоток поразок у 3-іх іграх на турнірах. Сподіваюся що цього разу Марта переможе і вийде в основу шлему.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.09.2020 12:23
    0
    kollekciy, 24.09.2020 12:18
    Марту з перемогою. Добре що в румунки гра не йшла, бо Марта також була сьогодні якась сонна, тільки в кінці гри почала трохи прокидаться. З Шинніковою гра була якісніша з обох боків. На фінал краще таки зібратися, щоб не було проблем.
    Согласен, Марта играла как-будто через силу... Если у нее сейчас те дни, во время которых я боюсь подходить ко своей дочери, то, это, может, и гуд...)))
    Надо пройти завтра финал квала и к основе сетки будет как огурец
    Ссылка
    olya403
    online
      olya403, 24.09.2020 12:20
    0
    Добре те, що добре закінчується. Багато проблем Марта створювала собі сама. Вести 40-15 на подачі, зробити дві подвійні, а тоді мужньо боротися...Нащо воно?)
    Не знаю, чи можна це так назвати, але напрошується висновок як "перемога на класі", коли гра не йде, але тенісистка вищого рівня доводить матч до перемоги. Ще би псіхів поменше, бо сьогодні їх було багатенько. Ну і реалізація БП надто слабка. Добре, що румунка на вирішальних очках подвійні робила.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 24.09.2020 12:18
    0
    Марту з перемогою. Добре що в румунки гра не йшла, бо Марта також була сьогодні якась сонна, тільки в кінці гри почала трохи прокидаться. З Шинніковою гра була якісніша з обох боків. На фінал краще таки зібратися, щоб не було проблем.
    Ссылка
    Arty900
      Arty900, 24.09.2020 12:18
    0
    Дальше японка Нара, как я и думал. Уже ведёт с сетом и брейком у индийки.
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 12:18
    0
    Добре би Марті й фінал квалу пройти на такому ж рівні енергозатратності, як в перших двох зустрічах. До основної сітки в такому разі підійде свіженькою...
    Ссылка
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