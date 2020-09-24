Ангелина Калинина – Варвара Лепченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 сентября, украинская теннисистка Ангелина Калинина (№153 WTA) продолжит выступления в квалификации Ролан Гаррос.
В полуфинале отборочного турнира 23-летняя украинка сразится против Варвары Лепченко из США (№183 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Шрамкова – Хогенкамп. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались один раз, победила украинка.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Далма Галфи из Венгрии (№236 WTA) или Мартина Ди Джузеппе из Италии (№195 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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