Расписание украинок на Ролан Гаррос на 24 сентября

24 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису снова будут сыграны матчи квалификации. Украину в четверг представят Марта Костюк (№119 WTA) и Ангелина Калинина (№153 WTA), которые проведут полуфиналы отборочного турнира.
Костюк, посеянная под вторым номером, первым запуском на корте №10 сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии. Время начала – 11:00 по Киеву.
Калинина сыграет против Варвары Лепченко из США (№183 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Шрамкова – Хогенкамп. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.
Источник — Roland Garros
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