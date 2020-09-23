Расписание украинок на Ролан Гаррос на 24 сентября

24 сентября на Открытом чемпионате Франции по теннису снова будут сыграны матчи квалификации. Украину в четверг представят Марта Костюк (№119 WTA) и Ангелина Калинина (№153 WTA), которые проведут полуфиналы отборочного турнира.



Костюк, посеянная под вторым номером, первым запуском на корте №10 сразится против Лауры Йоаны Пар (№199 WTA) из Румынии. Время начала – 11:00 по Киеву.



Калинина сыграет против Варвары Лепченко из США (№183 WTA). Матч состоится вторым запуском на корте №13 после встречи Шрамкова – Хогенкамп. Ориентировочное время начала матча – 12:30 по Киеву.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ