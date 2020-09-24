Скаут: «Есть конкретный клуб, который предлагает за Миколенко 25 млн евро»

Об этом заявили итальянские комментаторы телеканала Sky

  • 24.09.2020 13:12
  • 2891 просмотр
  • 9 комментариев
Скаут: «Есть конкретный клуб, который предлагает за Миколенко 25 млн евро»
© ФК Гент. Виталий Миколенко

Итальянский скаут Алекс Великих прокомментировал победу «Динамо» над «Гентом» (2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов и поделился информацией об интересе к Виталию Миколенко со стороны неназванного клуба.
 
«Нужно различать такие понятия, как игра и результат. Результат на 99% процентов разрешит «Динамо» выйти в Лигу чемпионов. Игру киевлян нельзя назвать зрелищной. Это была игра на результат. Но многие не думали, что в Бельгии будет так легко. 
 
Поднимется ли цена на Супрягу после этого матча? Я смотрел игру по Sky. Там на протяжении первого тайма очень расхваливали Супрягу, а Миколенко вообще назвали лучшим футболистом Европы в категории U-21 и личным любимчиком Шевченко. Сказали, что есть конкретный клуб, который начал вести переговоры по Виталию и назвали сумму, с которой будут стартовать – 25 млн евро. Комментаторы в Италии очень внимательно следили за динамовцами», – сказал Алекс.
 
Ранее Алекс Великих говорил, что Миколенко будет успешно играть в Европе.

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Источник — Бомбардир

(14 голосов)

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Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:52
    0
    Vadin, 24.09.2020 13:44
    Костевич а впарив один відомий агент, якого з приходом Луческу одразу попросили.. І ніякого Костевич а вже небуде
    Надеюсь это правда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:52
    0
    Vipfishman2, 24.09.2020 13:24
    Костевич конечно не равноценная замена Виталику , но судя по-всему если не этой осенью , то следующей весной Миколенко за очень хорошие деньги уйдёт в топ клуб ... Надеюсь - это будет АПЛ ... Блин , жалко конечно , но парню надо расти - с его талантом он сможет добиться многого !!!
    Человек может играть на 2-х позициях.
    Это важно для Англии допустим.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 24.09.2020 13:44
    0
    Trasher311987, 24.09.2020 13:16
    Ты понимаешь нафига костевича подписали?
    У меня такое чувство что Веталь подписал предварительно контракт с кем то
    Костевич а впарив один відомий агент, якого з приходом Луческу одразу попросили.. І ніякого Костевич а вже небуде
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:24
    +2
    Trasher311987, 24.09.2020 13:16
    Ты понимаешь нафига костевича подписали?
    У меня такое чувство что Веталь подписал предварительно контракт с кем то
    Костевич конечно не равноценная замена Виталику , но судя по-всему если не этой осенью , то следующей весной Миколенко за очень хорошие деньги уйдёт в топ клуб ... Надеюсь - это будет АПЛ ... Блин , жалко конечно , но парню надо расти - с его талантом он сможет добиться многого !!!
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 13:19
    +5
    Виталенко подорожал однозначно, ведь он ещё оказывается и хороший левый ЦЗ!
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 24.09.2020 13:17
    -2
    Миколенко не повезло с травмами центральных дефов, ща уж точно никто его не продаст, даже за 25 лимонов.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:16
    -1
    Vipfishman2, 24.09.2020 13:15
    Не знаю как Супряга , но если киевлянам таки удастся пробиться в основной раунд ЛЧ , то к следующей весне цена Миколенко будет уже далеко за 30 лямов....
    Ты понимаешь нафига костевича подписали?
    У меня такое чувство что Веталь подписал предварительно контракт с кем то
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:15
    +1
    Не знаю как Супряга , но если киевлянам таки удастся пробиться в основной раунд ЛЧ , то к следующей весне цена Миколенко будет уже далеко за 30 лямов....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:13
    +1
    Надеюсь на Мю.
    Люк шоу не о чем
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 24.09.2020 13:19
    +5
    Виталенко подорожал однозначно, ведь он ещё оказывается и хороший левый ЦЗ!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:24
    +2
    Trasher311987, 24.09.2020 13:16
    Ты понимаешь нафига костевича подписали?
    У меня такое чувство что Веталь подписал предварительно контракт с кем то
    Костевич конечно не равноценная замена Виталику , но судя по-всему если не этой осенью , то следующей весной Миколенко за очень хорошие деньги уйдёт в топ клуб ... Надеюсь - это будет АПЛ ... Блин , жалко конечно , но парню надо расти - с его талантом он сможет добиться многого !!!
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 24.09.2020 13:15
    +1
    Не знаю как Супряга , но если киевлянам таки удастся пробиться в основной раунд ЛЧ , то к следующей весне цена Миколенко будет уже далеко за 30 лямов....
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:13
    +1
    Надеюсь на Мю.
    Люк шоу не о чем
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:52
    0
    Vadin, 24.09.2020 13:44
    Костевич а впарив один відомий агент, якого з приходом Луческу одразу попросили.. І ніякого Костевич а вже небуде
    Надеюсь это правда
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 24.09.2020 13:52
    0
    Vipfishman2, 24.09.2020 13:24
    Костевич конечно не равноценная замена Виталику , но судя по-всему если не этой осенью , то следующей весной Миколенко за очень хорошие деньги уйдёт в топ клуб ... Надеюсь - это будет АПЛ ... Блин , жалко конечно , но парню надо расти - с его талантом он сможет добиться многого !!!
    Человек может играть на 2-х позициях.
    Это важно для Англии допустим.
    Ссылка
    Vadin
    online
      Vadin, 24.09.2020 13:44
    0
    Trasher311987, 24.09.2020 13:16
    Ты понимаешь нафига костевича подписали?
    У меня такое чувство что Веталь подписал предварительно контракт с кем то
    Костевич а впарив один відомий агент, якого з приходом Луческу одразу попросили.. І ніякого Костевич а вже небуде
    Ссылка
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