Скаут: «Есть конкретный клуб, который предлагает за Миколенко 25 млн евро»

Итальянский скаут Алекс Великих прокомментировал победу «Динамо» над «Гентом» (2:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов и поделился информацией об интересе к Виталию Миколенко со стороны неназванного клуба.



«Нужно различать такие понятия, как игра и результат. Результат на 99% процентов разрешит «Динамо» выйти в Лигу чемпионов. Игру киевлян нельзя назвать зрелищной. Это была игра на результат. Но многие не думали, что в Бельгии будет так легко.



Поднимется ли цена на Супрягу после этого матча? Я смотрел игру по Sky. Там на протяжении первого тайма очень расхваливали Супрягу, а Миколенко вообще назвали лучшим футболистом Европы в категории U-21 и личным любимчиком Шевченко. Сказали, что есть конкретный клуб, который начал вести переговоры по Виталию и назвали сумму, с которой будут стартовать – 25 млн евро. Комментаторы в Италии очень внимательно следили за динамовцами», – сказал Алекс.



Ранее Алекс Великих говорил, что Миколенко будет успешно играть в Европе.