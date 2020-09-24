Десять фактов о Вольфсбурге, которые вы до сих пор могли не знать

24 сентября в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Десна» сыграет на выезде с немецким «Вольфсбургом». Если «волки» являются регулярным участником еврокубков, то для черниговской команды матч на «Фольксваген Арене» станет первым такого рода. Накануне поединка Sport.ua выделяет десять интересных моментов касательно «Вольфсбурга», которых вы могли не знать.

Мы так давно не виделись. «Десна» стала для «Вольфсбурга» третьей по счету украинской командой за год, с которой «волкам» придется сразиться на евроарене. Напомним, что первым нашим соперником этой немецкой команды в групповом этапе Лиги Европы стала «Александрия» (3:1 и 1:0), затем во втором раунде плей-офф ЛЕ «зелено-белые» встретились с «Шахтером» (1:2, 0:3), и вот очередная встреча с украинцами – на сей раз с «Десной».



ФК Шахтер

Украинский интерес. «Вольфсбургу» приписывают интерес сразу к двум украинским футболистам. По слухам, «волки» интересуются форвардом «Динамо» Владиславом Супрягой и полузащитником «Зари» Владиславом Кочергиным. Правда, подобные разговоры пока что так и остаются на уровне слухов.

Завязал в 30 лет. Полузащитник «Вольфсбурга» Игнасио Камачо завершил футбольную карьеру. Несмотря на то, что испанец еще далек от «пенсионного» возраста – ему всего 30 лет, он не стал искушать судьбу. Последние два сезона он практически не играл из-за травмы левой ноги. А когда казалось, что уже можно приступать к тренировкам, Камачо лишь усугублял травму. Поэтому он и решил повесить бутсы на гвоздь.

Женщины на порядок успешнее. В структуре футбольного клуба «Вольфсбург» функционирует и женская команда. Успехам «волчиц» «волки» могут лишь завидовать: женский «Вольфсбург» с завидным постоянством выигрывает чемпионат Германии. Более того, не так давно в финале женской Лиги чемпионов играли «Вольфсбург» и «Лион». За последние восемь сезонов финал именно с такими командами был сыгран уже четыре раза. Матч завершился победой француженок. Немки выиграли главный матч европейского сезона лишь раз – в 2013 году.

«Golden Boy» из Хорватии. Одним из самых перспективных футболистов нынешнего «Вольфсбурга» является хорватский полузащитник Йосип Брекало. Недавно он дебютировал в первой сборной Хорватии. А за «волков» регулярно играет уже три последних сезона. В 2018 году Брекало был номинирован на престижную награду «Golden Boy». Поговаривают, что Йосипом активно интересуются итальянские «Милан», «Наполи» и «Аталанта».



Твиттер Вольфсбурга. Йосип Брекало

Пришел/ушел. В летнее межсезонье «Вольфсбургу» не удалось удержать всех своих лидеров. Команду покинули Робин Кнохе («Унион Берлин»), Марсель Тиссеран («Фенербахче») и молодой талант Феликс Удуохаи, за семь миллионов евро ушедший в «Аугсбург». Новобранцами «Вольфсбурга» стали форвард Бартош Бьялек и защитник Максенс Лакруа.

Даже не сравнивай. Популярный аналитический портал Тransfermarkt сравнил суммарную стоимость игроков «Вольфсбурга» и «Десны». Сравнение, как все мы понимаем, не в нашу пользу. 191,25 млн. фунтов – это кадровый «актив» немецкого клуба, тогда как украинского - 11,4 млн. фунтов.

Вольфсбург - Десна. Прогноз и анонс на поединок квалификации Лиги Европы

Ваут не в аут. Самым востребованным игроком «Вольфсбурга» остается таранный форвард Ваут Вегхорст. Нидерландский нападающий интересен сразу нескольким клубам Англии – «Арсеналу», «Ньюкаслу» и «Тоттенхэму». Однако для того, чтобы приобрести Ваута, покупателю придется раскошелится как минимум на 35 млн евро: дешевле «волки» своего лидера продавать не намерены.

Старый знакомый. Адмир Мехмеди, бывший полузащитник киевского «Динамо», продолжает играть весомую роль в игре «Вольфсбурга» и в новом сезоне. Игрок сборной Швейцарии принял участие в поединке второго квалификационного раунда Лиги Европы «Кукеси» - «Вольфсбург». Причем не только принял, но и стал автором последнего по счету забитого мяча в ворота албанской команды. «Волки» выиграли 4:0.



Твиттер Вольфсбурга. Адмир Мехмеди

200 к одному. 18 сентября возобновился чемпионат Германии. В первом туре «Вольфсбург» в родных стенах принимал «Байер». Мало чем запоминающийся поединок завершился нулевой ничьей. Хотя ближе к победе были именно «волки», запоровшие две возможности для взятия ворот. Букмекерские конторы невысоко (мягко говоря) оценивают шансы «Вольфсбурга» на победу в Бундеслиге: средний коэффициент – 200,0.