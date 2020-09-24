Счет 2:1 в гостях - «проходной» для украинских команд

При таком раскладе наши клубы выходили в следующий раунд во всех предыдущих случаях

  • 24.09.2020 11:59
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Счет 2:1 в гостях - «проходной» для украинских команд
© ФК Динамо Киев

Одержав победу со счетом 2:1 в первом матче плей-офф в гостях, украинские клубы проходили в следующий раунд во всех 10 предыдущих случаях, в том числе в 5 это удавалось «Динамо». В свою очередь «Гент», 6 раз начав «олимпийку» с поражения с разницей в один мяч на своем поле, смог исправить ситуацию лишь однажды. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1991/92 бельгийцы, проиграв в родных стенах «Лозанне» - 0:1, обыграли швейцарцев с тем же счетом в ответной игре, а затем оказались точнее в серии пенальти. - 4:1.

Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф-в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Клуб

Соперник

Счет*

+/-

1967/68

КЧ

1/16

Динамо

Селтик

1:1

+

1969/70

КЧ

1/16

Динамо

Аустрия

3:1

+

1989/90

КЧ

1/16

Днепр

Линфилд

1:0

+

1999/00

ЛЧ

КР3

Динамо

Ольборг

2:2

+

2008/09

ЛЧ

КР2

Динамо

Дроэда

2:2

+

2009/10

ЛЕ

КР3

Металлист

Риека

2:0

+

2011/12

ЛЕ

КР4

Динамо

Литекс

1:0

+

2015/16

ЛЕ

1/4

Шахтер

Брага

4:0

+

2016/17

ЛЕ

КР4

Шахтер

Истанбул ББ

2:0

+

2019/20

ЛЕ

1/8

Шахтер

Вольфсбург

3:0

+

* дома.

КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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