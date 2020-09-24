Счет 2:1 в гостях - «проходной» для украинских команд

Одержав победу со счетом 2:1 в первом матче плей-офф в гостях, украинские клубы проходили в следующий раунд во всех 10 предыдущих случаях, в том числе в 5 это удавалось «Динамо». В свою очередь «Гент», 6 раз начав «олимпийку» с поражения с разницей в один мяч на своем поле, смог исправить ситуацию лишь однажды. В 1/32 финала Кубка УЕФА-1991/92 бельгийцы, проиграв в родных стенах «Лозанне» - 0:1, обыграли швейцарцев с тем же счетом в ответной игре, а затем оказались точнее в серии пенальти. - 4:1.
Украинские клубы после победы со счетом 2:1 в первом матче плей-офф-в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет*
|
+/-
|
1967/68
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Селтик
|
1:1
|
+
|
1969/70
|
КЧ
|
1/16
|
Динамо
|
Аустрия
|
3:1
|
+
|
1989/90
|
КЧ
|
1/16
|
Днепр
|
Линфилд
|
1:0
|
+
|
1999/00
|
ЛЧ
|
КР3
|
Динамо
|
Ольборг
|
2:2
|
+
|
2008/09
|
ЛЧ
|
КР2
|
Динамо
|
Дроэда
|
2:2
|
+
|
2009/10
|
ЛЕ
|
КР3
|
Металлист
|
Риека
|
2:0
|
+
|
2011/12
|
ЛЕ
|
КР4
|
Динамо
|
Литекс
|
1:0
|
+
|
2015/16
|
ЛЕ
|
1/4
|
Шахтер
|
Брага
|
4:0
|
+
|
2016/17
|
ЛЕ
|
КР4
|
Шахтер
|
Истанбул ББ
|
2:0
|
+
|
2019/20
|
ЛЕ
|
1/8
|
Шахтер
|
Вольфсбург
|
3:0
|
+
* дома.
КЧ - Кубок чемпионов; ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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