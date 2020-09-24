Динамо одержало 100-ю победу в Лиге (Кубке) чемпионов

Победа над «Гентом» оказалась 100-й для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов. Киевляне стали 13-й командой, в том числе 1-й из Восточной Европы, достигшей этого рубежа. 59 раз бело-синие добивались успеха на своем поле и 41 - в гостях. Сто викторий динамовцы отпраздновали под руководством 15 тренеров. Чаще всего с Валерием Лобановским - 45, Алексеем Михайличенко - 9, Йожефом Сабо, Юрием Семиным - по 8, Анатолием Демьяненко и Анатолием Пузачем - по 5. К слову, свою первую победу в главном клубном турнире Старого Света «Динамо» одержало 20 сентября 1967 года, обыграв на выезде шотландский «Селтик» со счетом 2:1.
Клубы, одержавшие 100 побед в Лиге (Кубке) чемпионов
|
|
Клуб
|
Страна
|
Победы
|
1.
|
Реал
|
Испания
|
262
|
2.
|
Бавария
|
Германия
|
206
|
3.
|
Барселона
|
Испания
|
188
|
4.
|
Манчестер Юнайтед
|
Англия
|
154
|
5.
|
Ювентус
|
Италия
|
141
|
6.
|
Милан
|
Италия
|
125
|
7.
|
Ливерпуль
|
Англия
|
121
|
8.
|
Бенфика
|
Португалия
|
113
|
9.
|
Порту
|
Португалия
|
110
|
10.
|
Аякс
|
Голландия
|
102
|
|
Селтик
|
Шотландия
|
102
|
12.
|
Арсенал
|
Англия
|
101
|
13.
|
ДИНАМО
|
Украина
|
100
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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