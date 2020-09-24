Динамо одержало 100-ю победу в Лиге (Кубке) чемпионов

Динамовцы стали первым клубом из Восточной Европы, достигшим этого рубежа

  • 24.09.2020 11:44
  • 751 просмотр
  • 4 комментария
Динамо одержало 100-ю победу в Лиге (Кубке) чемпионов
© УЕФА

Победа над «Гентом» оказалась 100-й для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов. Киевляне стали 13-й командой, в том числе 1-й из Восточной Европы, достигшей этого рубежа. 59 раз бело-синие добивались успеха на своем поле и 41 - в гостях. Сто викторий динамовцы отпраздновали под руководством 15 тренеров. Чаще всего с Валерием Лобановским - 45, Алексеем Михайличенко - 9, Йожефом Сабо, Юрием Семиным  - по 8, Анатолием Демьяненко и Анатолием Пузачем - по 5. К слову, свою первую победу в главном клубном турнире Старого Света «Динамо» одержало 20 сентября 1967 года, обыграв на выезде шотландский «Селтик» со счетом 2:1.

Клубы, одержавшие 100 побед в Лиге (Кубке) чемпионов

 

Клуб

Страна

Победы

1.

Реал

Испания

262

2.

Бавария

Германия

206

3.

Барселона

Испания

188

4.

Манчестер Юнайтед

Англия

154

5.

Ювентус

Италия

141

6.

Милан

Италия

125

7.

Ливерпуль

Англия

121

8.

Бенфика

Португалия

113

9.

Порту

Португалия

110

10.

Аякс

Голландия

102

 

Селтик

Шотландия

102

12.

Арсенал

Англия

101

13.

ДИНАМО

Украина

100
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.09.2020 12:07
    +2
    blueblood, 24.09.2020 12:00
    )))))))) Нет, а серьёзно, сколько у Шахтера?
    41. Из них примерно 1/3 в квалификациях.
    Ссылка
    blueblood
      blueblood, 24.09.2020 12:00
    +3
    Phoenyx86, 24.09.2020 11:50
    Ой, а где шахтёр?
    )))))))) Нет, а серьёзно, сколько у Шахтера?
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 24.09.2020 11:56
    +4
    Нема
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 24.09.2020 11:50
    +5
    Ой, а где шахтёр?
    Ссылка
    Phoenyx86
      Phoenyx86, 24.09.2020 11:50
    +5
    Ой, а где шахтёр?
    Ссылка
    Jack Kilowat
    online
      Jack Kilowat, 24.09.2020 11:56
    +4
    Нема
    Ссылка
    blueblood
      blueblood, 24.09.2020 12:00
    +3
    Phoenyx86, 24.09.2020 11:50
    Ой, а где шахтёр?
    )))))))) Нет, а серьёзно, сколько у Шахтера?
    Ссылка
    Сергей 1
    online
      Сергей 1, 24.09.2020 12:07
    +2
    blueblood, 24.09.2020 12:00
    )))))))) Нет, а серьёзно, сколько у Шахтера?
    41. Из них примерно 1/3 в квалификациях.
    Ссылка
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