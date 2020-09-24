Динамо одержало 100-ю победу в Лиге (Кубке) чемпионов

Победа над «Гентом» оказалась 100-й для «Динамо» в Лиге (Кубке) чемпионов. Киевляне стали 13-й командой, в том числе 1-й из Восточной Европы, достигшей этого рубежа. 59 раз бело-синие добивались успеха на своем поле и 41 - в гостях. Сто викторий динамовцы отпраздновали под руководством 15 тренеров. Чаще всего с Валерием Лобановским - 45, Алексеем Михайличенко - 9, Йожефом Сабо, Юрием Семиным - по 8, Анатолием Демьяненко и Анатолием Пузачем - по 5. К слову, свою первую победу в главном клубном турнире Старого Света «Динамо» одержало 20 сентября 1967 года, обыграв на выезде шотландский «Селтик» со счетом 2:1.

Клубы, одержавшие 100 побед в Лиге (Кубке) чемпионов