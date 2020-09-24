InStat: Де Пена – лучший игрок Динамо в матче против Гента

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена самым стал полезным игроком первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) по оценкам InStat.



В поединке с бельгийцами уругвайский вингер забил победный мяч. Рейтинг эффективности его игры составил 333 балла. За 90 минут Де Пена выполнил 68 ТТД с браком 24%, выиграл девять единоборств из 12-ти, отдал две острые передачи и нанес три удара по воротам.



В тройку лучших футболистов матча по InStat Index также вошли Сергей Сидорчук (332 балла) и Виталий Миколенко (324 балла).

Напомним, что ответный матч состоится в следующий вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало - в 22:00).