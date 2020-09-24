InStat: Де Пена – лучший игрок Динамо в матче против Гента

Рейтинг эффективности игры уругвайца составил 333 балла

  • 24.09.2020 11:10
  • 1079 просмотров
  • 3 комментария
InStat: Де Пена – лучший игрок Динамо в матче против Гента
© ФК Гент

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена самым стал полезным игроком первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) по оценкам InStat.
 
В поединке с бельгийцами уругвайский вингер забил победный мяч. Рейтинг эффективности его игры составил 333 балла. За 90 минут Де Пена выполнил 68 ТТД с браком 24%, выиграл девять единоборств из 12-ти, отдал две острые передачи и нанес три удара по воротам. 
 
В тройку лучших футболистов матча по InStat Index также вошли Сергей Сидорчук (332 балла) и Виталий Миколенко (324 балла).

Напомним, что ответный матч состоится в следующий вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало - в 22:00).

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Источник — zbirna.com

(10 голосов)

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Комментарии
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.09.2020 12:11
    0
    Де Пена - ТОП.
    он показывает своей игрой, что ему не зря дали шанс себя проявить. трудолюбивый футболист, не то что некоторые.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.09.2020 11:24
    +4
    Де Пена конечно удивительный игрок. Пришел за бесплатно, а играет как один из лучших.
    Редкий удачный трансфер ДК.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 11:20
    +4
    Красава, с АЗ, имхо, тоже был одним из самых полезных!
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 24.09.2020 11:24
    +4
    Де Пена конечно удивительный игрок. Пришел за бесплатно, а играет как один из лучших.
    Редкий удачный трансфер ДК.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 24.09.2020 11:20
    +4
    Красава, с АЗ, имхо, тоже был одним из самых полезных!
    Ссылка
    Женя Матийчук
    online
      Женя Матийчук, 24.09.2020 12:11
    0
    Де Пена - ТОП.
    он показывает своей игрой, что ему не зря дали шанс себя проявить. трудолюбивый футболист, не то что некоторые.
    Ссылка
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