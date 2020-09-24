InStat: Де Пена – лучший игрок Динамо в матче против Гента

Полузащитник киевского «Динамо» Карлос Де Пена самым стал полезным игроком первого матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Гента» (2:1) по оценкам InStat.
В поединке с бельгийцами уругвайский вингер забил победный мяч. Рейтинг эффективности его игры составил 333 балла. За 90 минут Де Пена выполнил 68 ТТД с браком 24%, выиграл девять единоборств из 12-ти, отдал две острые передачи и нанес три удара по воротам.
В тройку лучших футболистов матча по InStat Index также вошли Сергей Сидорчук (332 балла) и Виталий Миколенко (324 балла).
Напомним, что ответный матч состоится в следующий вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало - в 22:00).
Источник — zbirna.com
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он показывает своей игрой, что ему не зря дали шанс себя проявить. трудолюбивый футболист, не то что некоторые.
Редкий удачный трансфер ДК.
Редкий удачный трансфер ДК.
он показывает своей игрой, что ему не зря дали шанс себя проявить. трудолюбивый футболист, не то что некоторые.
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