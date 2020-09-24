Супряга и Де Пена забили дебютные голы в еврокубках

Для обоих динамовцев, которые отличились вчера в воротах бельгийского «Гента», эти голы стали незаурядными событиями.
Так, Владислав Супряга, поразив ворота Дави Руфа уже на 9-й минуте поединка в Генте, забил свой первый гол в еврокубках. Для дебютного взятия ворот 20-летнему нападающему понадобилось 5 матчей (3 матча в Лиге чемпионов и 2 - в Лиге Европы). А в целом это 3-й мяч Супряги в 6-ти матчах с начала сезона.
В свою очередь, Карлос де Пена не только забил свой дебютный еврокубковый мяч, но и стал первым уругвайским легионером всех украинских клубов, который забивал в еврокубках. Именно гол Карлоса на 79-й минуте принес киевлянам выездную победу над «Гентом» (2:1) в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Напомним, что ответный матч состоится в следующий вторник, 29 сентября, на НСК «Олимпийский» (начало - в 22:00).
Источник — ФК Динамо Киев
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