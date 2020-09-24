Марта Костюк – Лаура Йоана Пар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга квалификации на Открытом чемпионате Франции

  • 24.09.2020 09:25
  • 676 просмотров
  • 3 комментария
Марта Костюк – Лаура Йоана Пар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

В четверг, 24 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) продолжит  выступления в квалификации Ролан Гаррос.
 
Во втором круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Лауры Йоаны Пар из Румынии (№199 WTA). Время начала – 11:00 по Киеву.
 
Ранее девушки не встречались.
 
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анкиты Райны из Индии (№176 WTA) или Куруми Нары из Японии (№148 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 10:32
    0
    sv_2000, 24.09.2020 09:34
    Давай, Марта! Полная концентрация и что бы без валидола!
    Да, и третий сет сегодня ни к чему. Нужно поберечь силы. Часок на корте, может чуточку больше, и отдыхать...
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.09.2020 10:26
    +1
    У буків коефіцієнт на Марту трохи більше одиниці, на суперницю майже сім. Тільки б Марта передчасно не повірила у перемогу!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.09.2020 09:34
    +5
    Давай, Марта! Полная концентрация и что бы без валидола!
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 24.09.2020 09:34
    +5
    Давай, Марта! Полная концентрация и что бы без валидола!
    Ссылка
    Sashamar
    online
      Sashamar, 24.09.2020 10:26
    +1
    У буків коефіцієнт на Марту трохи більше одиниці, на суперницю майже сім. Тільки б Марта передчасно не повірила у перемогу!
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 24.09.2020 10:32
    0
    sv_2000, 24.09.2020 09:34
    Давай, Марта! Полная концентрация и что бы без валидола!
    Да, и третий сет сегодня ни к чему. Нужно поберечь силы. Часок на корте, может чуточку больше, и отдыхать...
    Ссылка
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