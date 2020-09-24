Марта Костюк – Лаура Йоана Пар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 24 сентября, украинская теннисистка Марта Костюк (№119 WTA) продолжит выступления в квалификации Ролан Гаррос.
Во втором круге отбора 18-летняя украинка, посеянная под вторым номером, сразится против Лауры Йоаны Пар из Румынии (№199 WTA). Время начала – 11:00 по Киеву.
Ранее девушки не встречались.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анкиты Райны из Индии (№176 WTA) или Куруми Нары из Японии (№148 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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