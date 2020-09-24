Бельгийские СМИ: «Украинские игроки Гента — главные неудачники вечера»

В первом поединке 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское «Динамо» на выезде обыграло бельгийский «Гент» (2:1). Бельгийские СМИ подробно рассказали о матче, поделившись мнением о шансах «буйволов» на проход в групповую стадию турнира.

«Гент» должен надеяться на чудо: красная карточка Безуса торпедировала шансы «буйволов» на выход в Лигу чемпионов», — гласит заголовок издания Nieuwsblad.be.

«Чтобы выйти в групповой этап Лиги чемпионов, «Гент» должен дважды забить киевскому «Динамо» во вторник. Не так уж много надежд на то, что «буйволы» избегут вылета в Лигу Европы после домашнего поражения со счетом 1:2.

Капитан «Гента» Вадис Одиджа-Офоэ довольно категорично высказался перед матчем: «Динамо» Киев — это испытание, чтобы понять, достоин ли «Гент» Лиги чемпионов. «Динамо» — это команда, которая беспощадно наказывает за ошибки». Что ж, тогда «Генту» не место в Лиге чемпионов.

Не прошло и десяти минут матча, как главная задача «Гента» — удержать свои ворота «сухими» — провалилась. Караваев слишком легко обошел оппонента и отдал передачу Буяльскому, чей пас дошел до Супряги. А поскольку Пластун задержался в зоне, оказалось, что форвард «Динамо» избежал офсайда, хотя для этого и потребовалось вмешательство VAR.

Между тем, небо плакало. Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, 75-летний хитрый лис, накинул на голову полотенце, словно подражая матери Терезе (знаменитая католическая монахиня, известная, в том числе, благодаря оригинальному головному убору — прим. ред.). Однако оказалось, что молиться незачем. «Гент» играл слишком осторожно, чтобы не попасть в ловушку киевской команды. Оказалось, что только «Динамо» что-то умеет делать с мячом. Особенно часто украинцы прорывались на правом фланге «Гента».

В стартовом составе «Гента» было трое украинцев. Пластун играл за «Оболонь», маленький клуб из Киева. Двое других, Безус и Яремчук, имели опыт выступлений за «Динамо», но так и не смогли там раскрыться, превратившись в главных неудачников вечера.

Сначала из игры выпал футболист, который наконец-то мог доказать, что «Динамо» должно было дать ему больше шансов — Яремчук. Он был заменен в середине первого тайма из-за травмы.

По счастливой случайности, именно Тим Кляйндинст, который его заменил, вернул «Гент» в игру. Хозяева показали себя в последней четверти первого тайма, особенно постарался Безус. Сначала он сам бил по воротам Бущана, затем заработал угловой, с которого и забил Кляйндинст.

Но радость «Гента» была недолгой. Вспыхнувшая было надежда была похоронена Безусом. Ему повезло, что за фол на Шапаренко он получил только желтую карточку. Но в начале второго тайма Безус получил глупое второе предупреждение, и почти на 40 минут «Гент» остался вдесятером.

«Динамо» искало свой шанс в атаке, неизбежного избежать не удалось. Удача, которая сопутствовала «Генту» в матче против «Рапида», отвернулась от хозяев. Мяч после удара Цыганкова попал к де Пене рикошетом от ноги Пластуна. Он протолкнул мяч между ног Руфа — 1:2.

Конечно, нет ничего невозможного, но дважды забить в Киеве команде, которая без малейшего смущения опустит «железный занавес», кажется невыполнимой миссией. Если не произойдет чуда, напрашивается вывод, что «Гент» продолжит выступления в Лиге Европы», — пишет Nieuwsblad.be.

«Лига чемпионов далеко: десять «буйволов» против киевского «Динамо», — говорится в заголовке издания Voetbalkrant.com.

«Гент» хотел обеспечить себе хороший задел перед ответным матчем в Украине, но был вынужден обойтись без Свена Кумса, который не успел оправиться от травмы голени, полученной в поединке с «Мускроном» в минувшую субботу.

Ожидалось, что тренер «Гента» Вим де Деккер предпочтет закрытый футбол, но менее чем через десять минут игры все пошло не по плану. Супряга воспользовался прострелом с левого фланга — защита «Гента» в этом моменте выглядела не слишком хорошо.

VAR подтвердил справедливость засчитанного гола — 0:1. Еще в середине тайма Яремчуку пришлось покинуть поле из-за травмы, а сразу после перерыва Безус получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве.

Это был не день украинских футболистов в бельгийском клубе. Хотя другие игроки «буйволов» были немногим лучше. Голкиперу Руфу пришлось несколько раз вступать в игру, чтобы спасти свою команду от гола.

И все же на перерыв «Гент» ушел при счете 1:1 благодаря вышедшему на замену Кляйндинсту, который реализовал один из редких моментов «буйволов».

Де Деккер отреагировал на удаление переводом двух футболистов в опорную зону, попытавшись «поставить автобус». Но после удачного рикошета мяч оказался в ногах де Пены, который пробил между ног Руфу. В Украине «Генту» придется очень тяжело, если бельгийский клуб хочет все же попасть в Лигу чемпионов», — рассказывает о матче Voetbalkrant.com.

«Мечта о Лиге чемпионов, похоже, закончилась после холодного душа в Генте», — грустит портал VoetbalNieuws.be.

«Похоже, что кампания «Гента» по выходу в Лигу чемпионов завершится на стадии 4-го квалификационного раунда. В среду вечером «буйволы» уступили киевскому «Динамо» со счетом 1:2. Конечно, на следующей неделе будет ответный матч, но если «Гент» не сможет выйти на более высокий уровень, то этот поединок уже кажется излишним.

С начала матча не прошло и десяти минут, когда «буйволы» получили первый серьезный удар. После неудачной игры в обороне Супряга забил с близкой дистанции. Изначально гол не был засчитан из-за офсайда, но вмешался VAR. После этого дела «Гента» пошли еще хуже. Яремчуку пришлось досрочно покинуть поле из-за травмы. Лишь в конце первого тайма хозяевам удалось перехватить инициативу. Вышедший на замену Кляйндинст забил после подачи Дорша с углового.

Хозяева заслужили отдых в перерыве, но после старта второго тайма все вновь пошло наперекосяк. Безус получил вторую желтую карточку, оставив свою команду вдесятером. Это отразилось на ходе матча: «Динамо» больше владело мячом и старалось извлечь из этого моменты. И тактика киевлян сполна окупилась. На 78-й минуте мяч удачно отскочил к де Пене, который поразил цель сквозь ноги Руфа.

«Гент», играя в меньшинстве, не мог изменить ход встречи. Гости, в свою очередь, продолжали давить, но также не смогли создать серьезных моментов. Для «буйволов» все закончилось не так уж плохо. Но им нужно существенно поднять свой уровень игры, если они хотят дважды забить в Украине на следующей неделе», — пишет VoetbalNieuws.be.

В целом, бельгийские СМИ слабо верят в то, что «Генту» удастся добиться положительного результата в киевском матче с «Динамо». Также пресса отмечает неудачную игру трех украинских футболистов «Гента» против киевской команды.

В материале использованы фото изданий Nieuwsblad.be и Voetbalkrant.com.