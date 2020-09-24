Таблица коэффициентов. Украина идет по максимуму, до Турции рукой подать

После первых матчей 4-го раунда квалификации Лиги чемпинов Sport.ua изучает обновленную таблицу коэффициентов УЕФА.

Киевское «Динамо» в результате гостевой победы над «Гентом» (2:1) набрало дополнительный 1 пункт (в двухматчевых противостояниях действует схема начисления очков 2–1–0, кроме того, достижения в квалификации делятся на 2). У киевлян теперь 2.5 балла в копилку страны (победа в предыдущем раунде над АЗ «Алкмаар» принесла 1.5 очка по системе 3–2–1 с дележом на 2).

Ранее донецкий «Шахтер», получив как чемпион страны путевку в групповой раунд ЛЧ, автоматически взял 4 бонусных очка, а «Колос» из Ковалевки, выиграв у греческого «Ариса», принес 1.5 пункта. Суммарно у Украины 8 очков, что при делении на 5 команд-участниц дает 1.600 балла. Нужно сказать, что это абсолютный доступный максимум, ведь в трех матчах сезона в еврокубках украинские клубы одержали три победы.

В суммарном рейтинге за 5 лет Украина остается на 12-й позиции, но отставание от Турции сокращено (с 0.500) до 0.300 балла. Это можно ликвидировать буквально в ближайших матчах. Дистанция от Австрии сохранилась равной 1.925 балла, поскольку «Ред Булл Зальцбург» в Q4 ЛЧ тоже выиграл первый выездной матч у израильского «Маккаби» Тель-Авив (2:1).

Важным игровым днем будет 24 сентября, когда пройдут матчи Q3 Лиги Европы. Украинские клубы «Десна» и «Колос» проведут сложные выездные матчи против немецкого «Вольфсбурга» и хорватской «Риеки» соответственно.

В этот же день у Турции сыграют «Бешикташ», «Галатасарай» и «Аланияспор». У всех трех соперники непростые – соответственно португальский «Риу Аве», хорватский «Хайдук» и норвежский «Русенборг». А вот у Австрии в четверг проведет матч только ЛАСК, который будет принимать клуб «Дунайська Стреда» из Словакии.

Таблица коэффициентов УЕФА 2021 (влияет на распределение путевок в сезоне 2022/23)

Источник данных: Bert Kassies