Первая лига. Ковалец с Ковбасой обидели пивоваров

«Черноморец» обыграл в Киеве «Оболонь» и теперь возглавляет таблицу

  • 23.09.2020 17:35
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Первая лига. Ковалец с Ковбасой обидели пивоваров
© ФК Черноморец

Третий тур чемпионата ярко очертил тройку лидеров. «Черноморец» благодаря выездной победе над «Оболонью» сумел возглавить таблицу. Свой дебютный гол в составе «моряков» забил Ковбаса, недавно переехавший в Одессу как раз из «Оболони». Ну, и как тут не вспомнить, что и теперешний наставник «моряков» Сергей Ковалец не так давно славно трудился во благо столичного клуба. Теперь пришлось его обижать, да еще и на «Оболонь-Арене».

Выбился в тройку лидеров и «Металлист-1925». В третьем туре победу в противостоянии с непростым «Агробизнесом» принес капитан команды Ямполь. Ярослав не реализовал пенальти, но расторопно сыграл на добивании и харьковчане оказались сильнее.

«Полесье» добыло дебютную победу в Первой лиге. Житомирские футболисты на выезде минимально переиграли другого новичка дивизиона, «Кристалл», который пока так и остается без очков в таблице.

А вот Александр Головко потерпел первое поражение во главе «Кремня». Подпортил жизнь тренеру «Горняк-Спорт», который отправил кременчугцев в нокдауны на 65-й и на 86-й минутах.

«Прикарпатью» смена тренера пока что не пошла на пользу. После увольнения Владимира Ковалюка, команда уверенно идет на последнем месте с нулем очков и одним забитым мячом. В этом туре команда была разбита «Вересом».

А вот и еще один коллектив из тройки лидеров, и он неожиданный: «Альянс» только-только поднялся в Первую лигу, а уже штурмует вершину таблицы. В этом туре три очка команде принесла минимальная победа над «Николаевом».

Пробуксовывает в начале сезона «Авангард». Уход Александра Косевича также не очень хорошо сказался на результатах. Итог — одно очко в трех турах и 14-е место в таблице.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Первая лига

20 сентября, воскресенье

«Оболонь» — «Черноморец» — 2:3
Голы: Батальский, 21, 52 — Лиховидько, 14, Ковбаса, 75, Авагимян, 76.

«Металлист-1925» — «Агробизнес» — 1:0
Гол: Ямполь, 49.

«Кристалл» — «Полесье» — 0:1
Гол: Трояновский, 85.

21 сентября, понедельник

«Горняк-Спорт» — «Кремень» — 2:0
Голы: Батюшин, 65, Герт, 86.

«Верес» — «Прикарпатье» — 3:0
Голы: Соломка, 21, Пасич, 43, Дахновский, 45.

«Альянс» — «Николаев» — 1:0
Гол: Писный, 11.

«Авангард» — «ВПК-Агро» — 2:3
Голы: Чебаненко, 24, Лобов, 90+3 пенальти — Горбаченко, 70, 81, Кича, 79.

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Источник — Sport.ua

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